Cote d'Ivoire: Transport terrestre - Le Syntr-CI en chantier pour une nouvelle gouvernance

Le Syndicat national routier des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire (Syntr-CI), considéré comme la quatrième force syndicale du pays, engage une nouvelle dynamique de restructuration. Objectif : se doter d'une direction légitime et renforcer sa participation aux débats nationaux sur le transport terrestre.

Cette volonté de réorganisation s'est traduite par la tenue d'une importante rencontre préparatoire, le vendredi 10 avril 2026, au siège du syndicat situé à Angré Soleil 3, dans la commune de Cocody.

À l'initiative de Kouassi Mayard Jules, plus connu sous le sobriquet « Bolo », cette réunion a réuni une large majorité des secrétaires de sections venus de plusieurs localités du pays, notamment Daloa, Noé et San Pedro.

Fidèle collaborateur de feu El Hadj Mamadou Doumbia, il assurait jusque-là la gestion des affaires courantes du syndicat. Les échanges ont porté sur la nécessité de redynamiser l'organisation. Si certains participants ont suggéré le maintien de Kouassi Mayard Jules à la tête du syndicat, celui-ci a décliné la proposition, plaidant pour une gouvernance issue d'un processus électif transparent.

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Les participants ont ainsi convenu de l'organisation prochaine d'une assemblée générale ordinaire, en bonne et due forme, afin de mettre en place une nouvelle équipe dirigeante légitime. Autre point majeur abordé : la question de l'insécurité routière, qui demeure une préoccupation centrale du secteur.

Sur ce sujet, Kouassi Mayard Jules a insisté sur la responsabilité des acteurs du transport, rappelant que chaque accident mortel plonge des familles dans le désarroi et fragilise davantage la profession.

Il a, à cet effet, invité les transporteurs à faire de la sécurité routière une priorité absolue, en respectant scrupuleusement les règles en vigueur, notamment les infractions soumises à la politique de tolérance zéro.