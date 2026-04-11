Cote d'Ivoire: Humidité et chaleur dans les habitations - Les conseils d'un architecte d'intérieur

10 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Rencontré le 10 avril 2026, à Abidjan-Cocody, lors d'une conférence de presse présentant un enduit de plâtre anti-humidité et anti-chaleur, Kévin Monsan, concepteur en architecture d'intérieur, en décoration et en métré, a livré son expertise dans la lutte contre l'humidité et les fortes chaleurs dans les domiciles.

Concernant l'humidité, il a soutenu qu'elle provient de la respiration du mur. Cependant, il existe des adjuvants pour freiner ce phénomène qui détruit les habitations et rend souvent malades les occupants. Comme solution, il faut les appliquer sur la surface, puis procéder à une couche de peinture.

Se voulant plus précis, il a expliqué que l'adjuvant est un produit qui sert de pont entre la couche existante et la nouvelle couche que l'on souhaite appliquer.

« Ces produits sont utilisés après avoir enlevé les anciennes couches d'humidité. L'on doit faire passer les adjuvants avant d'appliquer la nouvelle couche de peinture », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À propos de la chaleur dans les maisons, il a fait savoir qu'il existe des panneaux sandwich utilisés pour le revêtement des murs fortement exposés au soleil. Toutefois, il n'a pas manqué de préciser que ces panneaux sandwich sont très coûteux. « Le prix peut dépasser 200 000 Fcfa », a-t-il souligné.

Selon le spécialiste, pour éliminer l'humidité tout comme la chaleur dans les bâtiments, l'idéal est d'appliquer un enduit de plâtre appelé Top Cover. À l'écouter, ce produit est destiné au revêtement et à la protection des bâtiments ; il s'inscrit dans une dynamique d'innovation.

Présentant des avantages économiques et environnementaux, son rôle est d'apporter confort et sécurité aux bâtiments.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.