Cote d'Ivoire: Humidité et chaleur dans les habitations - Les conseils d'un architecte d'intérieur

Rencontré le 10 avril 2026, à Abidjan-Cocody, lors d'une conférence de presse présentant un enduit de plâtre anti-humidité et anti-chaleur, Kévin Monsan, concepteur en architecture d'intérieur, en décoration et en métré, a livré son expertise dans la lutte contre l'humidité et les fortes chaleurs dans les domiciles.

Concernant l'humidité, il a soutenu qu'elle provient de la respiration du mur. Cependant, il existe des adjuvants pour freiner ce phénomène qui détruit les habitations et rend souvent malades les occupants. Comme solution, il faut les appliquer sur la surface, puis procéder à une couche de peinture.

Se voulant plus précis, il a expliqué que l'adjuvant est un produit qui sert de pont entre la couche existante et la nouvelle couche que l'on souhaite appliquer.

« Ces produits sont utilisés après avoir enlevé les anciennes couches d'humidité. L'on doit faire passer les adjuvants avant d'appliquer la nouvelle couche de peinture », a-t-il indiqué.

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À propos de la chaleur dans les maisons, il a fait savoir qu'il existe des panneaux sandwich utilisés pour le revêtement des murs fortement exposés au soleil. Toutefois, il n'a pas manqué de préciser que ces panneaux sandwich sont très coûteux. « Le prix peut dépasser 200 000 Fcfa », a-t-il souligné.

Selon le spécialiste, pour éliminer l'humidité tout comme la chaleur dans les bâtiments, l'idéal est d'appliquer un enduit de plâtre appelé Top Cover. À l'écouter, ce produit est destiné au revêtement et à la protection des bâtiments ; il s'inscrit dans une dynamique d'innovation.

Présentant des avantages économiques et environnementaux, son rôle est d'apporter confort et sécurité aux bâtiments.