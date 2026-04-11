Cote d'Ivoire: Portrait - SO, artiste franco-ivoirienne entre matière et sacré

10 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Artiste franco-ivoirienne, SO vit et travaille en Côte d'Ivoire depuis plus de trente ans. Installée en Afrique après avoir quitté la France, elle a fait de ce continent le territoire central de sa recherche artistique et de sa vie.

Son parcours artistique débute au Ghana en 2006, dans une relation directe et intuitive avec la matière. À partir de fragments issus de l'environnement urbain (portières de taxis, cadres de vélos, lampadaires abandonnés), elle compose des figures hybrides et poétiques.

Ce travail marque le début d'un dialogue profond avec les matériaux et la mémoire qu'ils portent. Au fil des années, sa pratique s'ouvre à d'autres matières : le bois, le métal travaillé par le feu, les matériaux industriels ou les supports contemporains, tout en restant solidement ancrée dans le contexte africain.

La découverte des symboles Adinkra, issus de la tradition akan, constitue une étape décisive dans son cheminement artistique, introduisant une dimension symbolique où la forme devient langage.

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Aujourd'hui, l'oeuvre de SO se situe à la rencontre de la matière, de la lumière et du sacré. Entre sculpture et peinture, elle explore les liens invisibles qui relient les cultures, les êtres et les forces universelles.

Sa récente participation à la Biennale de Dakar marque une nouvelle étape de cette recherche, en réactivant une dimension picturale venue dialoguer avec la sculpture.

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