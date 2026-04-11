Congo-Kinshasa: Les FARDC et la MONUSCO traquent la milice CRP à Djugu

L'armée congolaise (FARDC), appuyée par la MONUSCO, a lancé jeudi 9 avril des opérations contre la milice « Convention pour la révolution populaire» (CRP) dans les zones de Lodha et Fataki, dans le territoire de Djugu (Ituti). Un bilan provisoire fait état d'un militaire FARDC tué, 15 miliciens capturés et 22 armes récupérées.

Les casques bleus se sont également déployés pour sécuriser les sites de déplacés dans la zone.

Les menaces de la milice CRP se sont intensifiées ces derniers jours dans les localités de Lodha, Fataki et Bule, situées à environ 100 kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu. Pour faire face à cette situation, les FARDC ont lancé une opération contre ce groupe armé de Thomas Lubanga.

Selon des sources sécuritaires, des affrontements ont été signalés depuis jeudi matin entre Fataki et Lodha, ainsi que dans les zones de Bule et Kaa. Au cours de ces combats, un soldat des FARDC a été tué. Quinze miliciens ont été capturés et 22 armes récupérées. À ce stade, les éléments de la CRP seraient en débandade et en repli dans la zone.

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La MONUSCO patrouille

De son côté, la MONUSCO a intensifié ses patrouilles robustes, notamment au carrefour Lodha-Djaiba, afin de bloquer les mouvements des combattants. L'objectif est de protéger le site de déplacés de Lodha, régulièrement menacé par cette milice, qui accuse ses occupants de collaborer avec les FARDC.

Par ailleurs, une autre unité des casques bleus a été déployée vers Bule pour renforcer la protection des civils. Ces patrouilles ont contribué à dissuader les groupes armés et à renforcer la sécurité des habitants.