Congo-Kinshasa: Environ 500 maisons des déplacés calcinées dans un incendie près de Kalemie

Un incendie a détruit, vendredi 10 avril, plus de cinq cents huttes sur le site des déplacés du village Mama Kasanga (Tanganyika), à une dizaine de kilomètres de la ville de Kalemie.

Selon des témoins, l'incendie est survenu alors qu'une femme faisait sa cuisine. Les dégâts matériels sont considérables pour ces ménages déjà démunis. Toutefois, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.

Une casserole d'huile se serait renversée sur le feu au moment où une femme était en train de préparer de la nourriture et les flammes se sont répandues comme une trainée de poudre, rapporte des sources locales.

Plusieurs biens de valeur appartenant aux déplacés de guerre, venus du Sud-Kivu, sont partis en fumée. Des nombreuses familles se retrouvent sans abri. Un témoin rapporte les faits :

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« De nombreux biens de valeur ont été détruits. Les déplacés vivant dans ce camp sont originaires du Sud-Kivu, où les conflits armés et les violences ont entrainé le déplacement de nombreuses personnes. Les conditions de vie dans le camp sont déjà précaires et cet incendie ne fait qu'aggraver la situation ».

D'après des sources locales, les déplacés du site du village Mama Kasanga dans le territoire de Kalemie nécessitent une assistance humanitaire en urgence.