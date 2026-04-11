Congo-Kinshasa: FIFA séries 2026 - La liste des Léopards dames sans la capitaine Fideline Ngoy

La sélectionneuse Sandra Makombele a officiellement dévoilé la liste des joueuses retenues pour défendre les couleurs de l'équipe féminine de la RDC à l'occasion des FIFA Séries. Cette fenêtre internationale se tiendra du 9 au 18 avril en Thaïlande. Parmi les joueuses convoquées, Olivia Mbala, Sylvia Prévost et Feza Kalombo honorent leur première convocation en équipe nationale A. La capitaine de Léopards A, Fideline Ngoy, et de la vice-capitaine, Daniella Ngoyi, sont absentes.

Pour leur entrée dans le tournoi, les Congolaises affronteront la sélection du Népal le 12 avril.

Voici la liste des joueuses convoquées :

Gardiennes

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Djanae Longo Okito

Ruth Kashala Konde

Elise Niota Kalume

Défenseures

Olivia Mbala

Olga Massomba

Déborah Ngalula

Alphonse Kapinga

Eva Sumo

Sylvia Prévost

Milieux

Bénie Kubiena

Marlène Kasaj

Esther Siluvangi

Sarah Yasongamo

Attaquantes

Ruth Kipoyi

Merveille Kanjinga

Flavine Mawete

Gloria Mamboma

Wivine Makasi

Grâce Mfwamba

Jeannette Feza Kalombo

Esther Babuadi