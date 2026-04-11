Congo-Kinshasa: FIFA séries 2026 - La liste des Léopards dames sans la capitaine Fideline Ngoy

La sélectionneuse Sandra Makombele a officiellement dévoilé la liste des joueuses retenues pour défendre les couleurs de l'équipe féminine de la RDC à l'occasion des FIFA Séries. Cette fenêtre internationale se tiendra du 9 au 18 avril en Thaïlande. Parmi les joueuses convoquées, Olivia Mbala, Sylvia Prévost et Feza Kalombo honorent leur première convocation en équipe nationale A. La capitaine de Léopards A, Fideline Ngoy, et de la vice-capitaine, Daniella Ngoyi, sont absentes.
Pour leur entrée dans le tournoi, les Congolaises affronteront la sélection du Népal le 12 avril.
Voici la liste des joueuses convoquées :
Gardiennes
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Djanae Longo Okito
Ruth Kashala Konde
Elise Niota Kalume
Défenseures
Olivia Mbala
Olga Massomba
Déborah Ngalula
Alphonse Kapinga
Eva Sumo
Sylvia Prévost
Milieux
Bénie Kubiena
Marlène Kasaj
Esther Siluvangi
Sarah Yasongamo
Attaquantes
Ruth Kipoyi
Merveille Kanjinga
Flavine Mawete
Gloria Mamboma
Wivine Makasi
Grâce Mfwamba
Jeannette Feza Kalombo
Esther Babuadi