Congo-Kinshasa: FIFA séries 2026 - La liste des Léopards dames sans la capitaine Fideline Ngoy

11 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La sélectionneuse Sandra Makombele a officiellement dévoilé la liste des joueuses retenues pour défendre les couleurs de l'équipe féminine de la RDC à l'occasion des FIFA Séries. Cette fenêtre internationale se tiendra du 9 au 18 avril en Thaïlande. Parmi les joueuses convoquées, Olivia Mbala, Sylvia Prévost et Feza Kalombo honorent leur première convocation en équipe nationale A. La capitaine de Léopards A, Fideline Ngoy, et de la vice-capitaine, Daniella Ngoyi, sont absentes.

Pour leur entrée dans le tournoi, les Congolaises affronteront la sélection du Népal le 12 avril.

Voici la liste des joueuses convoquées :

Gardiennes

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Djanae Longo Okito

Ruth Kashala Konde

Elise Niota Kalume

Défenseures

Olivia Mbala

Olga Massomba

Déborah Ngalula

Alphonse Kapinga

Eva Sumo

Sylvia Prévost

Milieux

Bénie Kubiena

Marlène Kasaj

Esther Siluvangi

Sarah Yasongamo

Attaquantes

Ruth Kipoyi

Merveille Kanjinga

Flavine Mawete

Gloria Mamboma

Wivine Makasi

Grâce Mfwamba

Jeannette Feza Kalombo

Esther Babuadi

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.