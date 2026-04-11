Congo-Kinshasa: Conférence sur l'agriculture au Maniema - Priorité au café, cacao et palmier à huile

La première conférence provinciale sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau s'est clôturée vendredi 9 avril au Maniema, après trois jours de travaux. Les participants ont formulé une série de recommandations concrètes pour améliorer la gestion de ces secteurs clés et soutenir le développement de la province.

Priorité aux cultures pérennes

Dans le secteur agricole, les participants recommandent de privilégier les cultures durables comme le café, le cacao et le palmier à huile.

Ils appellent également à la réhabilitation des centres de production de semences afin d'améliorer les rendements et soutenir les agriculteurs locaux.

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Sur le plan environnemental, l'accent est mis sur le renforcement de la protection des forêts, de la biodiversité et des ressources en eau.

Les participants estiment que ces mesures sont essentielles pour préserver les écosystèmes et faire face aux effets de changements climatiques.

Concernant le tourisme, la conférence souligne le potentiel encore sous-exploité de la province. Plusieurs sites pourraient attirer des visiteurs, à condition d'être réaménagés et mieux valorisés.

L'accès à l'eau, une priorité

L'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été identifié comme un enjeu majeur. Les recommandations portent sur la réhabilitation des infrastructures existantes, l'extension des services et la protection durable des sources.

Le gouverneur Mussa Kabwakumbi a salué ces recommandations, soulignant les atouts naturels de la province pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques.

Un comité de suivi a été mis en place à l'issue de la conférence, avec une évaluation trimestrielle prévue pour mesurer l'application des décisions prises.