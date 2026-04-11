Ile Maurice: Le pays affine sa stratégie à trois mois des Jeux du Commonwealth

À un peu plus de trois mois des Jeux du Commonwealth, la préparation s'intensifie du côté mauricien. De retour de Glasgow, où s'est tenue une réunion cruciale des Chefs de Mission, Fayzal Bundhun dresse un état des lieux rassurant et structuré de l'avancement des préparatifs.

Pendant trois jours, les représentants de 69 nations et territoires du Commonwealth ont échangé avec les organisateurs écossais afin de passer en revue tous les aspects liés à cet événement majeur, prévu du 23 juillet au 2 août 2026.

Au coeur des discussions : la logistique globale des Jeux. Hébergement, transport, sécurité, services médicaux, protocole ou encore gestion des sites de compétition - aucun détail n'a été laissé au hasard. Les délégations ont également eu l'opportunité de visiter plusieurs installations afin de mieux appréhender les conditions dans lesquelles évolueront les athlètes.

Selon Fayzal Bundhun, également premier vice-président du Comité Olympique Mauricien (COM), l'organisation se veut rigoureuse et centrée sur le bien-être des sportifs.

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«Tous les aspects liés aux athlètes ont été analysés en profondeur, que ce soit le déroulement des compétitions, les entraînements ou encore l'encadrement médical. Une attention particulière est également portée à la discipline et à l'accompagnement des délégations.»

Les conditions d'hébergement ont notamment été précisées : les athlètes seront logés par deux, dans des hôtels proches des sites de compétition, afin de limiter les déplacements et optimiser leur récupération.

Autre information importante : les délégations arriveront sur place trois jours avant le début des épreuves et quitteront Glasgow dans les deux jours suivant la fin de leur participation. Le calendrier détaillé des compétitions, très attendu, sera quant à lui dévoilé à partir du 30 avril 2026.

Dans la foulée de cette mission en Écosse, le COM a rapidement enclenché la phase de coordination locale. Une réunion de travail a ainsi été organisée avec les différentes fédérations sportives afin de partager les informations recueillies et harmoniser la préparation des athlètes.

Objectif : garantir une participation à la fois performante et sécurisée pour la délégation mauricienne.

Atelier stratégique ce week-end

Le Comité Olympique Mauricien organise un atelier de planification stratégique, marquant une étape importante dans la structuration et le développement du mouvement olympique à Maurice. Prévu les samedi 11 et dimanche 12 avril, de 08h30 à 17h30, au Docks, Caudan à Port-Louis, cet atelier réunira les principaux acteurs du sport national : dirigeants, fédérations, partenaires institutionnels et experts.

Cette rencontre vise à définir les grandes orientations du mouvement olympique mauricien à travers une réflexion collective sur les priorités du secteur. L'objectif est d'aboutir à une feuille de route structurée, alignée sur les valeurs olympiques, les enjeux nationaux et les standards internationaux.

Les travaux seront animés par Robert Musauki, consultant en management du sport basé au Zimbabwe, qui apportera son expertise et une vision internationale.

Au programme : sessions stratégiques, ateliers participatifs, échanges entre parties prenantes et identification des axes de développement prioritaires.