Ile Maurice: «Un Requiem allemand» de Brahms résonnera au pays

Pour la première fois à Maurice, l'oeuvre magistrale Un Requiem allemand de Johannes Brahms sera interprétée sur scène, les 25 et 26 avril au Caudan Arts Centre, réunissant des artistes locaux et internationaux. Ce concert-événement mettra en scène les pianistes Reiri Taniguchi et Gino Montille, accompagnés du Choeur Island Voices et de l'Ensemble vocal Crescendo venu de France, sous la direction du chef francoroumain Christian Ciuca.

Cette production ambitieuse marque une nouvelle étape dans la collaboration artistique entre Maurice et la France, portée par Gino Montille. Pianiste concertiste et pédagogue, ce dernier n'a cessé, depuis plus de 30 ans, de tisser des liens musicaux entre son île natale et son pays d'adoption. Après le succès du concert Messiah Downtown en décembre 2023, il a souhaité renouveler l'expérience avec une oeuvre emblématique du répertoire romantique, encore jamais produite sur la scène locale.

Composé entre 1865 et 1868, Un Requiem allemand se distingue par son approche profondément humaniste. Contrairement aux requiems traditionnels, centrés sur la liturgie catholique, Brahms propose une méditation universelle sur la vie, la mort et l'espérance. Une dimension que le chef Christian Ciuca entend restituer avec sensibilité. Spécialiste reconnu du répertoire vocal symphonique en France, il dirigera un choeur éphémère de 60 choristes, fruit de la rencontre entre les voix mauriciennes d'Island Voices et celles de l'Ensemble Crescendo.

Vingt choristes français séjourneront à Maurice du 17 au 27 avril afin de préparer intensivement les concerts. Au-delà du travail musical, cette immersion favorisera des échanges humains riches, certains participants se retrouvant après plus de deux ans. Pendant une semaine, répétitions et moments de partage permettront d'unifier les voix et les sensibilités pour offrir au public une interprétation cohérente et émotive.

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Le concert prendra une forme originale, avec une version pour deux pianos à quatre mains interprétée par Reiri Taniguchi, venue spécialement du Japon, et Gino Montille. Ils seront accompagnés aux timbales par Jeremy Gungadoo. En première partie, le public pourra apprécier plusieurs Danses hongroises de Brahms ainsi qu'un extrait du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, des pièces populaires qui viendront introduire en douceur l'intensité du requiem.

L'événement sera présenté par Reza Dulymamode, figure bien connue de la radio mauricienne, qui guidera les spectateurs à travers ce voyage musical. Accessible à tous, ce programme se veut aussi une invitation à découvrir la musique classique en famille, dans un cadre prestigieux.

Les représentations auront lieu le samedi 25 avril à 19 heures et le dimanche 26 avril à 17 heures. Les billets sont proposés à Rs 1 000 en tarif standard et Rs 1 500 en VIP. Les réservations sont ouvertes auprès du Caudan Arts Centre.