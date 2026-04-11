Ile Maurice: Une réponse majeure à une crise rénale touchant 1 600 dialysés

La nouvelle unité de transplantation rénale de l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle a été inaugurée hier. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre indien des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar, du Premier ministre Navin Ramgoolam et du ministre de la Santé Anil Bachoo, parmi d'autres.

L'événement intervient dans un contexte sanitaire préoccupant, avec environ 200 000 personnes concernées par des maladies rénales à Maurice et près de 1 600 patients dépendants de la dialyse. L'unité représente ainsi un soulagement majeur pour le système de santé public.

Inaugurant ce centre d'excellence, Navin Ramgoolam a souligné que celuici propose une prise en charge complète, allant de la prévention aux soins postopératoires. De ce fait, l'autonomie et la modernisation du système de santé se trouvent renforcées. Dans la foulée, le chef du gouvernement a rappelé la gratuité de la dialyse, incluant le transport, comme un choix de justice sociale, et la nécessité de reconstruire une capacité locale de transplantation. Face aux incertitudes mondiales, il a lancé à cette occasion un appel stratégique à l'Inde pour garantir l'approvisionnement en médicaments essentiels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Subrahmanyam Jaishankar a qualifié la relation indomauricienne de «familiale», fondée sur une histoire commune et une destinée partagée. Il a insisté sur un partenariat qui dépasse la diplomatie pour se traduire en réalisations concrètes, rappelant notamment le soutien indien dans les infrastructures hospitalières, la formation médicale, la fourniture de vaccins durant la pandémie de Covid-19 et l'accompagnement technique continu.

Quant à Anil Bachoo, il a souligné que «les destins sont liés» entre Maurice et la Grande péninsule. Il a évoqué l'aide déterminante apportée lors des crises du chikungunya et du Covid-19, ainsi que la formation de générations de médecins mauriciens.

Le ministre de la Santé a salué une contribution «sans précédent», citant l'hôpital ENT, la nouvelle unité de transplantation et les futurs projets structurants, dont le Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital.

Remise d'autobus électriques

Dans une dynamique élargie, Subrahmanyam Jaishankar a également mis en avant la coopération indo-mauricienne dans les domaines du développement durable et du transport propre avec le don, par l'Inde, d'autobus électriques. La cérémonie distincte de remise des autobus électriques, organisée au marché de Rose-Belle immédiatement après l'inauguration, a constitué un second temps fort de la visite.

Présentée comme une étape concrète de la transition énergétique, cette remise de véhicules s'inscrit dans un programme de modernisation du transport public mauricien. Les nouveaux autobus électriques visent à réduire significativement les émissions de carbone, à améliorer la qualité de l'air urbain et à diminuer la dépendance aux carburants fossiles.

Les autorités ont également insisté sur l'impact social du projet, destiné à offrir un transport plus silencieux, plus économique et plus accessible aux usagers. Cette livraison s'intègre dans une coopération plus large en matière d'énergie propre et de mobilité durable entre Maurice et l'Inde, illustrant une approche commune axée sur la croissance verte et les infrastructures résilientes.

Cette double cérémonie illustre un partenariat stratégique consolidé, combinant réponse à une crise sanitaire de grande ampleur, renforcement des capacités médicales locales et transition vers un développement plus durable, dans une logique de coopération durable entre Maurice et l'Inde.

Pas de hausse des tarifs d'autobus pour l'instant

Le prix des tickets d'autobus ne connaîtra aucune augmentation dans l'immédiat, malgré la récente hausse du coût du diesel. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports, Osman Mahomed, à la fin de la cérémonie au marché de Rose-Belle, hier, répondant à une question de la presse. Il a précisé que la structure tarifaire actuelle du transport en commun est basée sur un ticket de référence fixé à Rs 40, servant de base aux mécanismes d'ajustement. À ce stade, aucune modification n'est envisagée, a-t-il affirmé, rassurant ainsi les usagers du réseau d'autobus sur la stabilité des prix.