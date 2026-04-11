Sénégal: Kaolack - Une randonnée pédestre pour célébrer la Journée internationale du sport pour le développement et la paix

Kaolack — Une randonnée pédestre visant à fédérer les populations autour de la pratique d'activités physiques de masse s'est tenue samedi à Kaolack (centre), sous l'égide de la gouvernance, dans le but de promouvoir les valeurs civiques et de renforcer l'appropriation citoyenne de l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, a constaté l'APS.

Cette mobilisation sportive citoyenne s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, axée à Kaolack sur le thème "Valeurs citoyennes et olympiques pour la préservation durable de l'héritage des JOJ Dakar 2026".

Sous la direction de l'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, cette randonnée pédestre a enregistré la participation des différents services déconcentrés de l'Etat, des forces de défense et de sécurité (FDS) et de citoyens.

"Sur instruction de Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, qui avait demandé à ce que cette journée soit célébrée dans toutes les régions du pays, nous avons organisé cette activité pour remobiliser les populations autour de ce grand évènement", a expliqué Ibrahima Niass Diao, directeur régional de la jeunesse et des sports de Kaolack.

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Il a appelé la jeunesse à se mobiliser pour faire des JOJ Dakar 2026 une réussite, même si les activités se tiennent à Dakar, Diamniadio et Saly-Portudal, dans le département de Mbour, du 31 octobre au 13 novembre.

D'après l'adjoint au gouverneur de Kaolack, "la ministre de la Jeunesse et des Sports avait invité tous les gouverneurs de région à organiser, au sein de leurs circonscriptions administratives, une randonnée [pédestre]", dans le but de "fédérer toutes les couches sociales de la population autour de la pratique du sport mais aussi, de promouvoir les JOJ Dakar 2026".

"Le thème qui a été choisi vise à promouvoir les valeurs citoyennes de respect, de discipline et de solidarité, mais aussi à promouvoir les valeurs olympiques, notamment le respect des règles de jeu, le fair-play et la discipline sportive, pour, de manière générale, promouvoir le développement économique et social du Sénégal", a fait valoir l'autorité administrative.

Selon lui, les populations de la région de Kaolack vont rester impliqués et vont maintenir leur mobilisation "jusqu'à l'atteinte des objectifs" assignés, à savoir "faire des JOJ Dakar 2026 une réussite totale, non seulement au Sénégal, mais également à l'échelle africaine et internationale".

"Nous exhortons toute la population de la région de Kaolack à maintenir la pratique du sport, parce que c'est pour leur santé et leur bien-être", a lancé Mamadou Habib Kamara.