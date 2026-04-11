Afrique: Dakar abrite l'AFOGEX 2026, du du 10 au 12 juin

Dakar — L'édition 2026 du Salon Africa Oil & Gas Expo (AFOGEX), une manifestation dédiée au secteur du pétrole et du gaz en Afrique de l'Ouest, se tient à Dakar du 10 au 12 juin, a-t-on appris des organisateurs.

La manifestation, qui se déroulera au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, sur le thème "Sénégal: découvertes pétrolières et gazières, opportunités et défis".

Selon un communiqué parvenu à l'APS, l'édition 2026 "intervient dans un contexte stratégique marqué par l'entrée du Sénégal dans le cercle des producteurs d'hydrocarbures et par les ambitions de transformation industrielle portées par la Vision Sénégal 2050".

En prélude au salon, des discussions seront organisées autour de la question "Mutualisation des ressources énergétiques en Afrique de l'Ouest: souveraineté et contenu local", sujet "devenu central alors que la façade maritime ouest-africaine attire de plus en plus d'investissements internationaux".

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"Au-delà d'une simple vitrine commerciale, ajoute le communiqué, AFOGEX Dakar 2026 ambitionne de s'imposer comme une plateforme stratégique de dialogue entre gouvernements, compagnies internationales et entreprises locales".

"Les débats porteront notamment sur l'optimisation des cadres de partenariat, la transparence dans la gestion des revenus et l'intégration des PME sénégalaises et africaines dans la chaîne de valeur énergétique", indique la même source.

Plusieurs temps forts structureront cette édition, dont des panels ministériels réunissant les décideurs de la sous-région et de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO).

Les organisateurs prévoient aussi un Pavillon "Local Content" dédié aux entreprises nationales à la recherche de partenariats avec les majors internationales telles que BP, Kosmos Energy et Woodside.

L'agenda de la manifestation inclut également un Forum de l'innovation énergétique, consacré aux technologies de décarbonation et aux solutions de transition énergétique.

Considéré comme l'un des nouveaux rendez-vous majeurs de l'industrie en Afrique de l'Ouest, AFOGEX Dakar 2026 devrait réunir plusieurs milliers de délégués, exposants et investisseurs, venus débattre de l'avenir énergétique du continent et des perspectives offertes par la montée en puissance du Sénégal, selon les organisateurs.