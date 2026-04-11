Sénégal: Ziguinchor - La prévalence contraceptive chute de 22 à 11% (Responsable)

11 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le taux de prévalence contraceptive a enregistré "une baisse notable" dans la région de Ziguinchor (sud), passant de 22 % en 2022 à 11 %, a révélé, samedi, le responsable du Bureau régional de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale, Raphaël Bakhoum.

"La région de Ziguinchor fait partie des quatre zones ciblées par la campagne axée sur la planification familiale, aux côtés de Louga, Diourbel et Matam, en raison notamment d'une baisse notable du taux de prévalence contraceptive, passé de 22 % en 2022 à 11 % actuellement", a-t-il réaffirmé.

S'exprimant au terme d'une journée de partage avec les acteurs de la presse locale, M. Bakhoum a indiqué que cette baisse préoccupe les autorités sanitaires et justifie l'organisation d'une campagne d'offres gratuites de services en santé maternelle, néonatale et infantile, axée sur la planification familiale, du 13 au 19 avril.

Selon lui, l'implication des médias est essentielle pour assurer une large diffusion des informations relatives aux services offerts par les structures sanitaires mobilisées à travers la région.

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"Nous avons organisé cette journée de partage avec les acteurs de la presse pour renforcer leurs capacités à mieux informer et sensibiliser les populations sur les enjeux de cette campagne", a-t-il expliqué.

Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la Stratégie nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale, actuellement estimée à 35 %, avec pour objectif de la ramener à un taux de 17 % à l'horizon 2030, grâce à une mobilisation multisectorielle impliquant la santé, l'éducation et les médias.

M. Bakhoum a également souligné que la planification familiale contribue significativement à la réduction des grossesses non désirées, souvent à risque et, par conséquent, à la baisse de la mortalité maternelle et néonatale.

Plusieurs méthodes contraceptives sont disponibles, notamment les comprimés, les injections, les implants ainsi que les préservatifs masculins et féminins.

Le choix de la méthode revient à la patiente, après une information complète et une vérification de sa compatibilité avec son état de santé, dans le cadre d'un suivi médical régulier.

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