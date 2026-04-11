Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Les laboratoires de génie énergétique inaugurés

La ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Édith Emmanuel, a inauguré, le 10 avril à Kintelé, les laboratoires post-HTA-BT de génie électrique de l'Ecole de l'hydraulique et génie de l'énergie de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN).

Les laboratoires post-HTA-BT domotique, climatisation, commandes électriques et mesures électriques permettront aux étudiants d'approfondir la branche de la physique qui traite du domaine de l'électricité et de ses applications. Ils regroupent également les domaines du génie électrotechnique et du génie électronique ainsi que l'étude de domaine qui se réalise en physique dont l'application se fait dans le domaine industriel.

C'est une installation électrique qui transforme la haute tension 20 kV ou 20 000 V du réseau de distribution en basse tension inférieure à 1 kV ou 1 000 V. Le laboratoire de domotique est un ensemble de techniques informatiques, d'automatiques et de télécommunications qui vont permettre à l'étudiant de commander, d'automatiser les équipements d'une habitation en présentiel ou à distance. Le laboratoire de climatisation va servir à étudier, installer et maintenir les systèmes conçus pour maîtriser avec précision la température, l'humidité et la qualité de l'air.

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Quant au laboratoire de commandes électriques, il permet aux étudiants de commander électriquement des systèmes électromécaniques, souvent centralisés dans une armoire de contrôle conçue pour gérer, automatiser et protéger le fonctionnement des moteurs et des machines électriques. Par ailleurs, le laboratoire de mesures électriques permet de quantifier les grandeurs fondamentales d'un circuit électrique, intensité, tension, résistance, puissance, à l'aide d'appareils spécifiques.

L'école des mines de l'hydraulique et de l'énergie est désormais apte à aider ses étudiants à créer, innover, décider et à s'auto-prendre en charge dans les métiers de génie énergétique. L'initiative intègre l'exécution du plan stratégique de l'UDSN.

Le Pr Ange Antoine Abena, président de l'UDSN, a rappelé que dans l'acte stratégique intitulé « Préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante », et dans l'action 2, « Garantir les atouts d'apprentissage et des compétences différentes en fin de formation afin de développer l'employabilité et servir les opportunités d'emploi et l'insertion professionnelle », la première activité de est de « Continuer l'enseignement et l'apprentissage en renforçant l'expérimentation pratique ».

Par la même occasion et afin de se projeter vers les écoles doctorales, le Pr Ange Antoine Abena a sollicité l'indulgence du président de la République pour l'inauguration prochaine d'un ensemble de laboratoires, notamment le laboratoire de contrôle de qualité des aliments; le laboratoire pour appuyer les énergies renouvelables, solaires, hydrogènes, éoliennes; le laboratoire des matériaux de construction;

le laboratoire des géotechniques routières; le laboratoire du ciment; le laboratoire des sols de fondation; le laboratoire de télé-détection et géodésie et le laboratoire sur l'environnement. Actuellement, l'UDSN a déjà entamé l'évaluation interne de son plan stratégique qui sera suivi de l'évaluation externe afin d'élaborer le plan stratégique 2027-2031.

Emue de l'évolution des activités à l'UDSN, la ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué : « Alors qu'il a été élu sur le projet de société "Accélérons la marche", nous avons aussi à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso les signes de l'accélération de la marche. Oui, accélération de la marche dans la formation qui va être assurée. Elle ne va plus suffisamment être théorique, elle va être pratique. Dans le projet de société du président de la République, il ressort, en effet, que la formation doit être assurée au niveau théorique que pratique ».

Delphine Édith Emmanuel a ajouté : « Nous allons former des jeunes et c'est le deuxième motif de satisfaction qui va pouvoir mettre en pratique les connaissances théoriques... Le troisième motif de satisfaction, c'est le fait que nous avons désormais une université qui va assurer des formations qualifiantes. C'est une évolution qualitative, notable, majeure, parce que l'université est ouverte sur la société ».