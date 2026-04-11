Congo-Brazzaville: Hôpital de Makélékélé - Un fonctionnaire chinois fait un don d'urgence de sang pour sauver un patient congolais

11 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

Unie pour la même cause, dans le cadre de la coopération sanitaire et multiforme, la République populaire de Chine considère depuis longtemps la République du Congo comme son meilleur partenaire et un peuple frère.

Le 9 avril, un patient congolais se trouvant entre la vie et la mort à l'Hôpital de référence de Makélékélé a eu la vie sauve grâce à un don de sang en urgence d'un fonctionnaire chinois. Après avoir contacté en vain plusieurs personnes, l'hôpital, dans cette situation critique, a recouru à Zhou Tao, un journaliste correspondant de CCTV qui s'était déjà rendu dans cet établissement.

Interrogé pour ce geste d'humanisme, Zhou Tao a déclaré : « C'est dans l'adversité que l'on reconnaît les vrais amis. Aujourd'hui, le sang d'un Chinois coule également dans les veines d'un Congolais. Les peuples chinois et congolais sont liés par le sang et se considèrent comme des frères ». Ce geste de générosité, a-t-il précisé, illustre parfaitement la fraternité qui unit la Chine et le Congo, où « les liens de sang sont plus forts que l'eau ».

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En septembre 2025, les chefs d'État des deux pays ont annoncé conjointement qu'ils élevaient les relations bilatérales sino-congolaises au rang de « communauté de destin de haut niveau, par tous les temps ». Un positionnement historique marquant l'entrée des relations entre les deux pays dans une nouvelle phase de développement global et approfondi.

L'amitié entre la Chine et le Congo ne se manifeste pas seulement à travers les échanges au plus haut niveau et la coopération gouvernementale. Les relations entre les deux peuples sont aussi profondément enracinées et durables. Les peuples des deux pays sont aussi proches que des frères, se soutiennent mutuellement et témoignent de leur profonde amitié fraternelle par des gestes simples et sincères.

La coopération entre la République du Congo et la République populaire de Chine, vieille de plus de 50 ans dans le domaine sanitaire, demeure très riche et ne cesse de progresser davantage. Elle se caractérise par des visites mutuelles au plus haut niveau entre les deux Etats pour se renforcer et se raffermir. En témoigne la mission du bureau de santé publique de la ville de Tianjin qui a séjourné au Congo.

Cette mission constituée d'une équipe de l'hôpital ophtalmologiquede Tianjini, conduite par le Pr Tan-Xin, a permis la mise en oeuvre, courant août-septembre, d'un projet destiné à administrer des soins à 500 malades souffrant de la cataracte.

La coopération dite « lumière » entre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Chine et le Congo. Elle a pour objectif, entre autres, d'évaluer le niveau de coopération sanitaire, notamment par la visite des infrastructures sanitaires construites au nom de cette coopération ainsi que le plateau technique destiné à assurer des interventions chirurgicales à visée humanitaire.

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