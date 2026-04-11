Congo-Brazzaville: Défense - Des officiers d'état-major en formation pour concevoir, planifier et conduire des opérations interarmées

11 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

Une session consacrée à la formation d'une trentaine des officiers stagiaires du Cours d'état-major interarmées (Cémia)- 6, à savoir vingt-deux officiers congolais et onze officiers des armées des pays amis dont deux Centrafricains, deux Togolais, deux Maliens, deux Guinéens et deux Ivoiriens s'est ouverte le 10 avril, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi (Acmil), à Brazzaville, sous le patronage de son commandant, le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo.

Organisée par le commandement des Ecoles des forces armées congolaises, la session se tient jusqu'au 30 septembre prochain. Elle s'inscrit dans une logique de montée en puissance progressive. Il s'agit notamment de maîtriser les processus décisionnels et les règles de fonctionnement propres aux états-majors opérationnels ; de développer une lecture stratégique des environnements contemporains ; de renforcer l'aptitude à la gestion des crises complexes ; de cultiver un esprit de synthèse orienté vers la décision.

« A ce titre, le Cémia 6 vise à former des officiers faits pour penser et concevoir la manoeuvre en profondeur, en liant les niveaux opératif et tactique ; conduire des opérations interarmées, tant au niveau national que multinational ; enfin, élucider pertinemment la décision du commandement, dans des contextes marqués par l'incertitude », a souligné dans sa présentation du Cémia, sixième session, le directeur du stage, le colonel Aymar Matondo-Boudimou.

« Ainsi, il ne s'agit pas uniquement de transmettre des savoirs, mais aussi de bien forger des esprits aptes à comprendre, à anticiper et à décider. En définitive, le Cémia 6 n'est pas seulement un cadre d'instruction ; il est aussi un espace de transformation, où l'officier apprend à passer de l'exécution à la conception, de l'action à la réflexion, et de la réaction à l'anticipation », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part le commandant de l'Acmil, le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo, a indiqué dans son allocution d'ouverture que ce stage sera rythmé par des travaux académiques approfondis, des évaluations continues rigoureuses, des exercices pratiques de haut niveau parmi lesquels la Manoeuvre des écoles 7e édition occupera une place centrale en tant qu'exercice majeur de mise en situation opérationnelle.

« En conclusion, je vous invite à faire preuve d'un engagement total, d'un esprit de camaraderie sincère et d'une volonté constante de dépassement de soi. Que ce stage constitue pour chacun d'entre vous un véritable levier de transformation professionnelle et humaine », a-t-il souhaité.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.