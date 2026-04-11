Congo-Brazzaville: Défense - Des officiers d'état-major en formation pour concevoir, planifier et conduire des opérations interarmées

Une session consacrée à la formation d'une trentaine des officiers stagiaires du Cours d'état-major interarmées (Cémia)- 6, à savoir vingt-deux officiers congolais et onze officiers des armées des pays amis dont deux Centrafricains, deux Togolais, deux Maliens, deux Guinéens et deux Ivoiriens s'est ouverte le 10 avril, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi (Acmil), à Brazzaville, sous le patronage de son commandant, le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo.

Organisée par le commandement des Ecoles des forces armées congolaises, la session se tient jusqu'au 30 septembre prochain. Elle s'inscrit dans une logique de montée en puissance progressive. Il s'agit notamment de maîtriser les processus décisionnels et les règles de fonctionnement propres aux états-majors opérationnels ; de développer une lecture stratégique des environnements contemporains ; de renforcer l'aptitude à la gestion des crises complexes ; de cultiver un esprit de synthèse orienté vers la décision.

« A ce titre, le Cémia 6 vise à former des officiers faits pour penser et concevoir la manoeuvre en profondeur, en liant les niveaux opératif et tactique ; conduire des opérations interarmées, tant au niveau national que multinational ; enfin, élucider pertinemment la décision du commandement, dans des contextes marqués par l'incertitude », a souligné dans sa présentation du Cémia, sixième session, le directeur du stage, le colonel Aymar Matondo-Boudimou.

« Ainsi, il ne s'agit pas uniquement de transmettre des savoirs, mais aussi de bien forger des esprits aptes à comprendre, à anticiper et à décider. En définitive, le Cémia 6 n'est pas seulement un cadre d'instruction ; il est aussi un espace de transformation, où l'officier apprend à passer de l'exécution à la conception, de l'action à la réflexion, et de la réaction à l'anticipation », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part le commandant de l'Acmil, le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo, a indiqué dans son allocution d'ouverture que ce stage sera rythmé par des travaux académiques approfondis, des évaluations continues rigoureuses, des exercices pratiques de haut niveau parmi lesquels la Manoeuvre des écoles 7e édition occupera une place centrale en tant qu'exercice majeur de mise en situation opérationnelle.

« En conclusion, je vous invite à faire preuve d'un engagement total, d'un esprit de camaraderie sincère et d'une volonté constante de dépassement de soi. Que ce stage constitue pour chacun d'entre vous un véritable levier de transformation professionnelle et humaine », a-t-il souhaité.