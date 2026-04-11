Congo-Brazzaville: Exploitation minière - Ulsan Mining Congo va produire deux millions de tonnes d'acier par année

La société Ulsan Holding, à travers sa filiale congolaise Ulsan Mining Congo, a annoncé, le 6 avril, la poursuite active de ses investissements après le développement du minerai de fer de Mayoko-Mossendjo, dans le département du Niari.

A Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, Ulsan Mining Congo poursuit le développement de ses projets industriels. Son principal objectif stratégique est désormais la production d'acier dans le pays. L'entreprise a organisé une visite du site destiné à accueillir la future usine de transformation du minerai de fer.

Sur place, les délégations venues de la Turquie, de Singapour et de Chine ont pris part aux échanges autour de la mise en oeuvre du projet. Au coeur de cette initiative, la construction d'une usine de fonderie destinée à transformer le minerai de fer en acier. Cette unité industrielle disposera d'une importante capacité de production, estimée à deux millions de tonnes par an, et contribuera à l'approvisionnement du marché local ainsi qu'à l'exportation.

Avec cette fonderie, le Congo va se positionner parmi les producteurs d'acier. La position géographique du pays, spécialement son port, est un avantage à tout pour ce projet qui permettra de viser les autres marchés, que ce soit aux alentours de la République du Congo qu'en Afrique et en dehors.

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Ce projet constitue une avancée majeure vers la transformation locale des ressources minières, générant une valeur ajoutée significative pour l'économie nationale. Dans cette dynamique, des études de faisabilité sont actuellement menées en collaboration avec des partenaires internationaux. Au-delà de l'usine, le projet intègre également la construction d'un port autonome à Pointe-Noire, en partenariat avec la Plateforme industrielle du Congo, destiné à assurer le transport et l'exportation des produits finis.

Il s'inscrit dans une dynamique engagée depuis août 2024, avec la signature d'une convention minière de trente ans avec l'État congolais, incluant la réhabilitation du corridor entre Mayoko et Pointe-Noire. Avec cette initiative, Ulsan Mining Congo entend renforcer sa présence et contribuer durablement à la transformation locale des ressources minières.

« Avec ce plan d'investissement et ce plan de la fonderie de la zone économique spéciale, l'employabilité locale des Congolais va avancer à plus de dix mille travailleurs dans ce projet. Et cela va contribuer vraiment à l'accroissement de l'économie congolaise, à faire sa diversification. En regardant deux millions de tonnes d'acier qui vont être produites, bien sûr, il y aura vraiment un changement de l'économie, il y aura un impact très positif », a indiqué Oguzhan Odabasi, directeur général de la société Ulsan Holding.