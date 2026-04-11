Tunisie: L'hôpital Charles Nicolle lance un projet de digitalisation des marchés publics par l'IA

L'hôpital universitaire Charles Nicolle et la start-up "Data to Innov" ont signé, ce samedi 11 avril 2026, une convention de partenariat visant à développer des solutions numériques innovantes basées sur les technologies de l'intelligence artificielle, notamment pour la digitalisation des marchés publics.

L'accord a été conclu au siège du centre informatique du ministère de la Santé, en présence des parties concernées, dans le cadre d'une initiative visant à moderniser les outils de gestion administrative au sein des structures hospitalières publiques.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, ce projet ambitionne d'améliorer et de moderniser le processus de traitement des marchés publics, en particulier lors des phases de tri technique et financier des dossiers. Il vise également à renforcer la précision des traitements, réduire les délais de traitement, améliorer la transparence et optimiser la prise de décision au niveau de l'hôpital.

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Dans le cadre de ce partenariat, l'hôpital Charles Nicolle mettra à disposition son expertise opérationnelle et son expérience de terrain, tandis que la start-up "Data to Innov" sera chargée du développement des solutions technologiques basées sur l'intelligence artificielle. Le centre informatique du ministère de la Santé assurera, pour sa part, la supervision technique afin de garantir l'intégration de ces solutions au système d'information sanitaire national.

Ce projet s'inscrit dans une démarche nationale plus large visant à intégrer l'intelligence artificielle et les technologies numériques dans la gestion publique, dans le but de renforcer l'innovation, accélérer la transformation digitale et améliorer la qualité des services de santé.