Tunisie: Korbous - Vers la création d'un port de plaisance et d'un village touristique intégré

La station thermale de Korbous s'oriente vers une nouvelle phase de développement touristique fondée sur la valorisation de ses ressources naturelles, la promotion du tourisme écologique et la création de projets structurants, a indiqué le commissaire régional au tourisme à Tunis-Sud et à Zaghouan, Salah Kacem.

En effet, dans le cadre d'une stratégie globale de revalorisation de la destination, une étude de terrain a été réalisée sous la supervision du ministère du Tourisme, en collaboration avec l'Office des eaux minérales. Celle-ci vise à transformer Korbous en un pôle touristique durable, créateur d'emplois et mieux intégré dans les circuits touristiques nationaux et internationaux.

Selon Salah Kacem, cette étude a permis de dégager plusieurs projets majeurs, dont la création d'un port de plaisance, l'aménagement d'une station touristique intégrée sous forme de village modèle, ainsi que la mise en place de circuits de santé et de parcours écologiques et forestiers dans le cadre du développement du tourisme thermal et environnemental.

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Ces initiatives s'appuient sur les atouts naturels de Korbous, notamment ses sept sources thermales naturelles, sa biodiversité et son environnement montagneux et marin, qui lui confèrent un potentiel important pour attirer aussi bien les touristes locaux qu'étrangers.

Le responsable a aussi précisé que le projet de parcours santé écologique pourrait être réalisé à court terme, grâce à la coordination entre les différents intervenants du secteur touristique. "En revanche, le port de plaisance et le village touristique modèle s'inscrivent dans une vision à plus long terme, intégrée aux plans de développement du ministère du Tourisme", a-t-il encore souligné.

Parallèlement, des projets déjà engagés continuent d'être promus par les agences de voyages afin de renforcer l'attractivité de la région et diversifier son offre touristique.

Sur le plan conjoncturel, les indicateurs touristiques affichent une évolution positive. "La station Korbous-Soliman a enregistré une hausse de 22,5 % du nombre de visiteurs et une progression d'environ 9 à 10 % des nuitées par rapport à la même période de l'année précédente, confirmant une tendance favorable pour la saison en cours", a expliqué le commissaire.

Salah Kacem a en outre estimé que ces résultats traduisent des débuts de saison prometteurs, appelant à intensifier les efforts de promotion afin de consolider cette dynamique et d'atteindre des niveaux records en matière de fréquentation.

Finalement et non moins important, concernant les établissements hôteliers fermés pour difficultés financières, le commissaire régional a indiqué que le ministre du Tourisme a effectué une visite sur place et a pris connaissance de la situation. "Des discussions sont en cours avec le ministère des Finances afin de lever les obstacles administratifs et financiers empêchant la reprise de l'activité, avec également la possibilité d'étudier la cession de certains biens confisqués à des investisseurs privés", a-t-il ajouté.