Afrique: Demi-finale CAF - Où suivre AS FAR - RS Berkane en live TV ?

La demi-finale aller de la Ligue des Champions de la CAF met aux prises, ce samedi à 20h00, l'AS FAR à la RS Berkane, dans un choc 100 % marocain disputé au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Cette affiche très attendue oppose deux formations ambitieuses, engagées dans la course au titre continental, dans une confrontation qui s'annonce intense et indécise avant le match retour.

La rencontre sera retransmise en direct sur beIN Sports Arabic 3 ainsi que sur beIN Sports France 10, permettant aux supporters de suivre ce duel au sommet.