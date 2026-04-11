Afrique: Mali-Maroc-Algérie - Le «grand bond» d'Abdoulaye Diop ou l'art du funambulisme diplomatique

Le 10 avril 2026 restera gravé dans les annales de la diplomatie sahélienne comme le jour où Bamako a coupé le cordon. En rompant officiellement avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD) pour embrasser la joue marocaine et celle de Nasser Bourita, le ministre malien des Affaires Ètrangères, Abdoulaye Diop, a achevé une traversée périlleuse sur la corde raide. Entre le froid polaire avec Alger et les promesses technologiques de Washington, Confidentiel Afrique rèvèle en exclusivité les dessous des manoeuvres à haute voltige qui redessinent l'axe transsaharien.

À Koulouba, les rideaux sont tirés sur quarante-six ans de « solidarité romantique ». Abdoulaye Diop, architecte de cette rupture, a acté ce que beaucoup murmuraient dans les couloirs du pouvoir malien : l'alignement de 1982 ne survit plus à l'impératif sécuritaire de 2026. En qualifiant le plan d'autonomie marocain de «seule base sérieuse et crédible », le patron de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop ne fait pas qu'un choix partisan ; il opère une mue doctrinale.

Pour Bamako, le soutien à la RASD était devenu un boulet géopolitique

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Sur fond d'odeur d'une contradiction flagrante pour un État qui combat ses propres velléités sécessionnistes au Nord, le chevalier chancellier Diop a tranché : on ne peut pas prôner l'intégrité territoriale à domicile tout en parrainant l'autodétermination ailleurs.

Ce numéro d'équilibriste ne se joue pas en solo. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, ce virage à 180 degrés a été soigneusement huilé par une diplomatie de l'ombre impliquant le Pentagone. Dans les coulisses, un «troc diplomatique» d'une efficacité chirurgicale s'est opéré : la reconnaissance de la marocanité du Sahara- sanctuarisée par la résolution 2797 de l'ONU- en échange d'un accès privilégié au renseignement satellitaire américain.

Pour les autorités maliennes, le calcul est limpide: compenser le départ des troupes occidentales par une supériorité technologique capable de traquer les katibas djihadistes et de surveiller l'influence encombrante des partenaires russes. Abdoulaye Diop a réussi à faire de la question sahraouie la monnaie d'échange de la survie sécuritaire du Mali.

Mais marcher sur un fil implique de tourner le dos à un passé encombrant. En actant cette rupture, Abdoulaye Diop a sciemment déclenché une tempête diplomatique avec Alger. Le médiateur historique de l'Accord de 2015 est désormais traité comme un voisin suspect. À Bamako, on ne pardonne plus à l'Algérie d'héberger des figures du FLA (ex-MNLA) ou de maintenir des canaux avec des groupes perçus comme déstabilisateurs.

Le grief est profond: quarante-cinq ans de compagnonnage avec Alger n'ont pas ramené la paix au Sahel. Le funambule malien a donc décidé de changer de rive, préférant l'Initiative Atlantique de Rabat- promesse de désenclavement et d'accès à l'océan- à la tutelle algérienne perçue comme étouffante.

Les dividendes du pragmatisme: Des bourses et des visas

Pour éviter que la population ne vacille face à ce changement de cap, le ministre Diop a pris soin d'agrémenter sa pirouette de gains tangibles. L'annonce simultanée de l'augmentation massive des bourses d'études au Maroc et, surtout, la levée de l'Autorisation électronique de voyage (AEVM) pour les Maliens, est un coup politique majeur.

En facilitant la mobilité des citoyens, Bamako prouve que sa diplomatie de « résultats » a un impact direct sur le quotidien, loin des abstractions tiers-mondistes.

Abdoulaye Diop joue une partition audacieuse. En se plaçant sous le parrainage discret de Washington tout en consolidant l'axe Rabat-Bamako, il tente de transformer le Mali en pivot central d'un nouvel ordre régional.

Le risque ? Que l'isolement face à l'Algérie ne crée une zone de friction permanente à la frontière Nord. Mais pour le funambule de Koulouba, le choix est fait : il vaut mieux une rupture franche qu'une agonie diplomatique. Reste à savoir si le filet américain sera assez solide pour rattraper le Mali si la situation sécuritaire venait à s'embraser de nouveau.