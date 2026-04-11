Ethiopie: Le président Taye Atske Selassie présente ses voeux à l'occasion de Pâques au pays

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a adressé ses voeux aux fidèles chrétiens qui s'apprêtent à célébrer Pâques en Éthiopie demain.

Dans un message rendu public ce jour, le chef de l'État a exprimé ses souhaits de paix, de santé et de prospérité à l'ensemble des croyants.

Pâques en Éthiopie, connue sous le nom de Fasika, constitue une célébration religieuse majeure, généralement observée à une date différente de celle retenue dans les pays occidentaux.

Cette année, la fête de Pâques sera célébrée le 12 avril.