Afrique: L'Union africaine adresse ses félicitations à Ismaïl Omar Guelleh pour sa réélection à la tête de Djibouti

11 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a adressé ses vives félicitations à Ismaïl Omar Guelleh à la suite de sa réélection à la magistrature suprême de la République de Djibouti.

Dans une déclaration rendue publique ce jour, il a salué la participation pacifique du peuple djiboutien au scrutin, soulignant que le bon déroulement du processus électoral reflète un engagement constant en faveur de la gouvernance démocratique, de la stabilité nationale et des ambitions partagées dans la Corne de l'Afrique.

Le président de la Commission a pris note des résultats officiels communiqués par l'organe électoral djiboutien, entérinant ainsi l'issue du vote présidentiel.

Il a également mis en exergue le rôle stratégique de Djibouti dans la consolidation de la paix, de la sécurité et de la coopération au niveau régional.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, il a réaffirmé la volonté de l'Union africaine de poursuivre la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 en collaboration avec ses États membres.

Le président de la Commission a en outre salué le professionnalisme de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, conduite par Bernard Makuza.

En outre, Mahmoud Ali Youssouf a formulé ses voeux de succès à Ismaïl Omar Guelleh pour un mandat couronné de réussite et de progrès.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.