Afrique: L'Union africaine adresse ses félicitations à Ismaïl Omar Guelleh pour sa réélection à la tête de Djibouti

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a adressé ses vives félicitations à Ismaïl Omar Guelleh à la suite de sa réélection à la magistrature suprême de la République de Djibouti.

Dans une déclaration rendue publique ce jour, il a salué la participation pacifique du peuple djiboutien au scrutin, soulignant que le bon déroulement du processus électoral reflète un engagement constant en faveur de la gouvernance démocratique, de la stabilité nationale et des ambitions partagées dans la Corne de l'Afrique.

Le président de la Commission a pris note des résultats officiels communiqués par l'organe électoral djiboutien, entérinant ainsi l'issue du vote présidentiel.

Il a également mis en exergue le rôle stratégique de Djibouti dans la consolidation de la paix, de la sécurité et de la coopération au niveau régional.

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Par ailleurs, il a réaffirmé la volonté de l'Union africaine de poursuivre la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 en collaboration avec ses États membres.

Le président de la Commission a en outre salué le professionnalisme de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, conduite par Bernard Makuza.

En outre, Mahmoud Ali Youssouf a formulé ses voeux de succès à Ismaïl Omar Guelleh pour un mandat couronné de réussite et de progrès.