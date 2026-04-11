document

Son Excellence Monsieur Elias Magosi, Secrétaire exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), participera aux Réunions de printemps du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, prévues du 13 au 18 avril 2026 à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique. En marge des sessions officielles, Son Excellence Magosi prendra part à une série de rencontres bilatérales et multilatérales de haut niveau, visant à faire progresser les priorités économiques de la SADC et à renforcer ses partenariats avec les institutions internationales.

Les Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale constituent l'un des rendez-vous majeurs du calendrier financier mondial. Chaque année, elles rassemblent des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des dirigeants du secteur privé, des représentants de la société civile ainsi que des experts issus du monde académique et de la recherche, autour des enjeux structurants qui façonnent l'économie mondiale.

L'édition 2026 se tiendra sous le thème : « Bâtir la prospérité par des politiques efficaces ». Ce thème met en exergue le rôle déterminant de cadres politiques solides dans la création d'une prospérité durable, notamment dans les régions confrontées à des enjeux structurels et à des vulnérabilités climatiques.

À travers ses initiatives, le Secrétaire exécutif mettra un accent particulier sur le renforcement de la coopération économique au sein de la communauté économique régionale, qui regroupe seize États membres : l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, le Royaume d'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En amont des Réunions de printemps, Son Excellence Magosi a réaffirmé l'importance cruciale de la voix de l'Afrique australe dans la gouvernance économique mondiale. « Les Réunions de printemps constituent une plateforme unique pour échanger avec nos partenaires internationaux sur des questions ayant un impact direct sur notre région. Il est impératif que nous soyons présents à la table lorsque sont prises les décisions relatives à la soutenabilité de la dette, au financement climatique et à la croissance inclusive », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nos discussions bilatérales et nos initiatives viseront à mobiliser des financements pour les infrastructures et à renforcer la résilience face aux chocs économiques. Ces actions sont cruciales pour permettre aux États membres de la SADC d'atteindre un développement durable et une intégration régionale effective. »

La participation de la SADC aux Réunions de printemps constitue une opportunité stratégique pour aligner l'appui mondial sur les priorités régionales. Elle accroît la visibilité de l'agenda de développement de la SADC, garantit que la région ne soit pas marginalisée dans les cadres de politique mondiale et ouvre la voie à des partenariats susceptibles d'accélérer la croissance. Les rencontres que le Secrétaire exécutif tiendra en marge des sessions devraient permettre de consolider les liens avec les institutions multilatérales, d'obtenir une assistance technique ciblée et d'attirer des opportunités d'investissement pour stimuler la transformation économique régionale.