Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - Eni Congo, un partenaire majeur dans le développement du pays

Implantée en République du Congo depuis 1968, la société Eni joue un rôle déterminant dans le développement industriel, énergétique, commercial et social du pays. Portée par une vision stratégique globale, la contribution de cette compagnie vise un développement à tous les niveaux, se fondant sur un partenariat à long terme, à la fois évolutif et structurant.

Le partenariat entre le Congo et Eni constitue l'exemple d'une relation structurante et en perpétuelle évolution. Dans un monde qui bouge, la quête de sécurité d'approvisionnement et l'établissement de nouveaux équilibres industriels est de mise.

« La reconduction de Claudio Descalzi, un acteur majeur de ce partenariat gagnant-gagnant, à la tête du groupe pour un cinquième mandat, confirme la stabilité d'un leadership qui a profondément transformé la présence d'Eni en Afrique, et notamment au Congo, où le leadership politique de Denis Sassou N'Guesso a instauré un climat de stabilité institutionnelle et d'attractivité pour les investisseurs, renforçant ainsi la confiance et la fiabilité du pays », souligne le communiqué du groupe italien.

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La société Eni joue également un rôle majeur dans la structuration du réseau électrique au Congo, tel en témoigne la Centrale électrique du Congo (CEC), qui représente aujourd'hui environ 75 % de la production nationale d'électricité. Ce qui fait de cette structure un acteur majeur de l'optimisation des ressources énergétiques, car l'industrialisation du pays devient inopérante sans la fourniture en énergie électrique.

En effet, la CEC constitue le socle de la stabilité énergétique au Congo, alimentant simultanément la population et les zones industrielles. Elle illustre également une approche intégrée, associant production gazière et génération électrique dans une logique d'optimisation des ressources.

Le Congo dans la cour de grands concernant le gaz liquéfié

Le groupe italien a également permis de repositionner la République du Congo sur la scène énergétique mondiale grâce au projet Congo LNG, l'un des programmes de liquéfaction de gaz naturel les plus rapides et innovants au monde.

« Grâce à ses unités flottantes de liquéfaction, ce projet a franchi une étape stratégique majeure, propulsant le Congo dans le cercle très restreint des acteurs mondiaux du FLNG, aux côtés de quelques pays capables de maîtriser cette technologie de pointe. Il ouvre ainsi au Congo un accès direct aux marchés internationaux du gaz tout en renforçant sa crédibilité industrielle et son attractivité », poursuit le communiqué.

Parallèlement à ces projets majeurs, Eni a fait de l'agriculture et du capital humain l'une de ses priorités. Ainsi, le projet Agri-Hubs structure les filières locales, et crée des dizaines de milliers d'emplois dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et les chaînes de valeur rurales. Elle a aussi créé un Centre d'excellence à Oyo pour former les compétences locales et soutenir plusieurs établissements scolaires nationaux. Ainsi, l'engagement d'ENI s'étend à des liens humains, culturels et historiques, faisant évoluer la notion de « partenaire étranger » vers une collaboration profondément intégrée.

Le partenariat cinquantaine entre le Congo et Eni s'articule, entre autres, autour de la hausse de la demande énergétique, la diversification économique, la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie, les infrastructures énergétiques, les projets structurants, bref de solides investissements. « En somme, le partenariat Eni-Congo illustre comment une coopération stratégique peut catalyser un développement holistique, alliant ressources naturelles, compétences locales et gouvernance stable pour bâtir un avenir résilient », conclut le communiqué.