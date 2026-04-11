Tunisie: Sousse - Saisie de 192 kg de viande et 16 infractions lors d'une vaste campagne de contrôle

Une importante opération de contrôle économique menée samedi dans le gouvernorat de Sousse a permis la saisie de 192 kg de viande rouge et la rédaction de 16 procès-verbaux pour diverses infractions liées aux règles d'hygiène et de commerce.

Cette campagne, coordonnée par neuf équipes de contrôle économique, a ciblé 27 points de vente spécialisés dans la viande et les grillades, répartis entre les délégations de Msaken, Akouda, Bouficha, Enfidha, Kantaoui, Kalaa Sghira et Sousse.

L'opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance des circuits de distribution et de la lutte contre les pratiques commerciales illégales.

Les interventions ont été menées en coordination avec des équipes mixtes comprenant des agents de contrôle économique, des représentants de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, des services de la délégation régionale du développement agricole, ainsi que des unités de la police municipale, de la sécurité et de la Garde nationale.

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Les infractions relevées concernent notamment l'abattage de femelles du cheptel sans certificat officiel, l'abattage anarchique, le non-respect des règles de transparence des prix, ainsi que l'absence de conformité des produits destinés à la consommation. Des manquements aux règles d'hygiène et de métrologie (balances) ont également été constatés.

Outre la viande saisie, les autorités ont également confisqué 22 têtes de moutons, 88 pieds de mouton, 8 kg de merguez et 292 kg de pommes de terre non conformes à la réglementation en vigueur.

Au total, 16 procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des contrevenants.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités de contrôle visant à protéger la santé des consommateurs, garantir la transparence des transactions commerciales et lutter contre la fraude et les pratiques illicites.