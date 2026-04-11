Afrique: Ligue 1 - Le Club Africain leader provisoire mais frustré

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le choc de la 25e journée entre l'US Monastir et le Club Africain s'est achevé sur un nul vierge samedi à Monastir. Un résultat qui permet, certes, aux clubistes de s'emparer provisoirement de la tête du classement avec 55 points, mais qui a un goût amer pour les protégés de Faouzi Benzarti : non seulement l'occasion de creuser l'écart est manquée, mais ils restent sous la menace permanente d'un Espérance toujours à l'affût du moindre faux pas. Ce partage des points pourrait peser lourd dans la course au titre, surtout si les Sang et Or s'imposent dans leur match en retard face à l'ES Zarzis.

De son côté, l'Olympique de Béja a créé la surprise en dominant l'Etoile du Sahel (3-1), infligeant un revers inattendu aux hommes de Mohamed Ali Nafkha. Menés 1-0 à la demi-heure de jeu, les Béjaois ont renversé la partie grâce à Chérif Camara (35e), Islam Chalghoumi (56e sur penalty) et un but contre son camp de Wajdi Kechrida (62e).

Ce sursaut salvateur permet à l'Olympique, plus que jamais menacé par la zone rouge, de souffler un peu (25 points, 13e). A l'inverse, l'ES Sahel (35 points, 6e) voit ses ambitions africaines s'éloigner un peu plus après cette contre-performance.

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Le CA Bizertin, lui, poursuit sa série positive. Déjà vainqueur lors des deux journées précédentes (2-1 face à la JS Kairouan, 1-0 contre l'AS Soliman), les Nordistes ont arraché un match nul (1-1) sur la pelouse du complexe Hedi Ennaifer du Bardo.

Menés par un but de Youssef Dhaflaoui (24e), les cabistes ont égalisé par Nurudeen Ayinde (29e). Avec ce troisième match consécutif sans défaite, le CAB grimpe à la 7e place (32 points) et confirme son regain de forme sous la houlette de son staff technique. Le Stade tunisien parvient, quant à lui, à se maintenir en 4e position avec 44 points.

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