Tunisie: Le pays réhabilite ses militantes

IL n'y a pas si longtemps, les femmes étaient les oubliées officielles de la bataille pour la libération nationale, sauf une seule femme que les récits présentent comme la cheffe de file de la fameuse manifestation féminine de Béja en 1952 appelant à la libération immédiate du leader Habib Bourguiba, à la suite de son arrestation par les autorités coloniales, en réponse à son discours du 18 janvier 1952 à Bizerte annonçant le démarrage du mouvement de la résistance armée.

Et les historiens des mouvements national et syndical et aussi social de se limiter, dans leurs écrits, qu'ils obéissent aux ordres ou qu'ils agissent de leur propre chef, à l'exception d'une petite minorité se comptant sur les doigts d'une seule main, à comptabiliser les exploits parfois «surhumains» réalisés par les militants en négligeant sciemment les sacrifices consentis par de nombreuses femmes militantes pour l'obtention de l'indépendance de la Tunisie.

Aujourd'hui, grâce à la gestion clairvoyante des affaires de l'Etat par le Président Kaïs Saïed, les vérités sont rétablies et les pendules ont été remises à l'heure, conformément à la volonté du peuple qui a décidé de se libérer des mensonges et des contre-vérités qui lui ont empoisonné la vie durant plusieurs décennies et de réécrire son histoire sur des bases pérennes fondées sur l'objectivité, l'honnête intellectuelle et la rigueur scientifique.

Et ce ne sont pas uniquement les événements historiques qu'on a pris l'habitude de célébrer comme les fêtes de l'indépendance, des martyrs et de l'évacuation qui nous permettent de nous rappeler les vaillantes militantes qui ont fait la gloire du pays et contribué activement à l'édification de l'Etat moderne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est plutôt devenu une tradition profondément ancrée dans notre comportement quotidien, plus particulièrement auprès des générations montantes, que de réhabiliter ces femmes, de reconnaître leur mérite et de faire d'elles des exemples à suivre en cette période où les enjeux deviennent, de plus en plus, pressants et où les horizons s'assombrissent et se réduisent comme peau de chagrin. Sauf qu'en Tunisie, les paris sont clarifiés et la voie est balisée pour les remporter. Grâce précisément à l'approche pédagogique hautement moderniste que le Chef de l'Etat a réussi à enraciner dans nos coeurs, nos esprits et nos ambitions.