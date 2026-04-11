Tunisie: Alerte SONEDE - 10 jours de perturbations d'eau dans ces régions

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, samedi, la poursuite des travaux de maintenance et de réhabilitation de la station de dessalement d'eau de mer des Zarat, située dans le gouvernorat de Gabès, durant la période allant du 13 au 23 avril 2026.

Ces interventions entraîneront des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs régions des gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine, a précisé la SONEDE dans un communiqué.

L'opération concerne la maintenance de la deuxième ligne de la station, qui représente environ 50 % de sa capacité de production. La société a souligné que la première ligne a déjà été entièrement réhabilitée et remise en service à pleine capacité.

La station des Zarat constitue l'une des principales sources d'approvisionnement en eau potable du sud-est tunisien.

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Les perturbations toucheront notamment les délégations de Gabès Sud et Mareth (gouvernorat de Gabès), Tataouine Nord, Tataouine Sud et Ghomrassen (gouvernorat de Tataouine), ainsi que Médenine Nord, Médenine Sud, Zarzis et Sidi Makhlouf (gouvernorat de Médenine).

Dans ce contexte, la SONEDE appelle ses clients dans les zones concernées à rationaliser leur consommation d'eau durant toute la période des travaux.