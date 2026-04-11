Tunisie: Coopération scientifique - L'Université de Tunis El Manar renforce ses liens avec l'Algérie

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'Université de Tunis El Manar et le Centre de recherche en environnement (CRE) d'Annaba (Algérie) ont signé, mercredi, un accord-cadre visant à dynamiser leur coopération académique et à développer des projets communs en réponse aux enjeux écologiques actuels.

L'accord a été paraphé par le président de l'université tunisienne, Moez Chafra, et la présidente du CRE, Zihad Bouslama. Les deux parties ont souligné la nécessité d'unir leurs efforts et d'échanger leurs expertises afin de valoriser les résultats de la recherche scientifique et de renforcer les mécanismes de coopération académique.

Cette rencontre a également permis d'explorer les perspectives d'une coopération scientifique fructueuse, à même de consolider les liens de collaboration entre la Tunisie et l'Algérie dans le domaine de l'environnement, selon une publication sur les réseaux sociaux de l'Université de Tunis El Manar.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'UTM visant à conforter son positionnement régional et international, ainsi qu'à accroître sa visibilité dans les secteurs prioritaires liés à la transition écologique et aux mutations scientifiques contemporaines.

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