Tunisie: Ligue 1 - Le nul entre Monastir et le CA, l'ESS s'incline à Béja

La rencontre entre l'Union sportive monastirienne et le Club Africain s'est soldée par un match nul (0-0), samedi, lors de la deuxième partie des matchs de la 10e journée retour du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football.

Dans l'autre affichage marquant de la journée, l'Étoile sportive du Sahel s'est inclinée sur la pelouse de l'Olympique de Béja (3-1), enregistrant une défaite importante dans la course au classement.

Le Stade tunisien et le Club sportif bizertin se sont également quittés sur un score de parité (1-1).

Lors des rencontres disputées vendredi, l'Avenir sportif de Gabès a été battu à domicile par l'Union sportive de Ben Guerdane (0-1), tandis que la Jeunesse sportive kairouanaise s'est imposée face à la Jeunesse sportive d'El Omrane (1-0).

Le programme de la journée se poursuivra dimanche 12 avril 2026 avec la rencontre entre l'Avenir sportif de Soliman et le Club sportif sfaxien. Le match sera dirigé par l'arbitre Hichem Boulares, assisté de la VAR confiée à Hichem Trabelsi.

Enfin, lundi 13 avril 2026, l'Étoile sportive de Métlaoui accueillera l'Avenir sportif de la Marsa. La rencontre sera arbitrée par Sadeq Salmi, avec Aymen Nasri à la VAR.