Afrique: L'Espérance face à Sundowns - Cap sur le match aller des demi-finales dès Radès

L'Espérance de Tunis reçoit la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns ce dimanche à 20h00 au stade Hamadi Agrebi de Radès, en match aller des demi-finales de la Ligue des champions africaine de football.

Objectif : verrouiller la qualification en finale dès dimanche avant le déplacement périlleux à Pretoria, une semaine plus tard, et se rapprocher d'une cinquième consécration continentale.

Après avoir sorti le géant Al-Ahly (détenteur du record de titres) en quarts avec une double victoire (1-0, 3-2), les protégés de Patrice Beaumelle ont pris une belle dose de confiance. La dynamique est lancée, et le soutien du public sera un atout de poids ; toutes les places se sont arrachées en un clin d'oeil.

Malgré un léger trou d'air lors du clasico face à l'Etoile du Sahel en championnat, les Sang et Or veulent passer la vitesse supérieure et faire parler les bons souvenirs face aux Sud-Africains. Sur les dix confrontations depuis 2000, l'Espérance mène 4 victoires contre 2, avec 4 nuls. Mais le plus mémorable reste ce succès à Pretoria en demi-finale retour 2024, signé Raed Bouchniba.

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Le duel sera aussi celui des retrouvailles avec l'ex-entraîneur Miguel Cardoso, qui connaît les coulisses du club. Dans le jeu, on attend le choc entre l'attaque espérantiste et le gardien sud-africain Ronwen Williams.

En face, Sundowns, leader du championnat national, devra faire sans son buteur Peter Shalulile, blessé. Côté tunisien, incertitudes sur la participation de Youssef Msakni (bruit de retraite) et Chiheb Jebali. Hamza Jelassi, Achref Jabri et l'Algérien Koucaila Boualia ont passé la semaine à trottiner. Le reste de l'effectif offre plusieurs solutions à Beaumelle.

Le dispositif espérantiste s'axera autour de Ben Saïd dans les buts (héros face à Al Ahly); défense à quatre avec Jalassi et Tougaï dans l'axe, Ben Hamida à gauche, Keita à droite. Au milieu, incertitude entre Haj Ali et Konaté pour la création, aux côtés de Tka et Ogbelu. Devant, attaque confiée à Florian Danho, avec Yan Sasse sur l'aile droite et Diarra à gauche.

Quant au Mamelodi Sundowns, l'équipe aborde ce match avec une grande confiance, puisqu'elle reste sur une impressionnante série de 10 victoires consécutives en championnat domestique. Les Sud-africains visent une deuxième finale consécutive après leur défaite contre Pyramids FC l'année dernière.

Dans l'effectif sud-africain, on notera le retour de l'ailier polyvalent Thapelo Morena après avoir été écarté par une blessure lors des quarts de finale. Avec 84 matchs de Ligue des champions à son actif, son expérience et sa vitesse sont des atouts majeurs, notamment pour les contre-attaques à l'extérieur.

Toutefois, Cardoso devra faire sans le latéral gauche Aubrey Modiba, suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du match retour contre le Stade Malien. C'est Divine Lunga qui devrait le remplacer.

Autres incertitudes : Peter Shalulile et Nuno Santos sont toujours incertains pour cette rencontre. En leur absence, Brayan Leon et Iqraam Rayners, qui sont en bonne forme, se disputent une place en attaque.

Rappelons que le match sera dirigé par l'Algérien Mustapha Ghorbel. La VAR a été confiée à Lahlou Ben Brahim et Boubacar Sarre. La demi-finale retour aura lieu samedi 18 avril 2026 à 14h00 à Pretoria, et sera arbitrée par le Somalien Omar Artan.