Afrique: Espérance de Tunis - Sundowns - 'Un match qui se jouera sur les détails', selon Beaumelle

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'entraîneur de l'Espérance sportive de Tunis, Patrice Beaumelle a estimé que le match de dimanche contre Mamelodi Sundowns constituait « une deuxième finale » pour son équipe, après avoir déjà affronté Al Ahly, formation la plus titrée en Afrique. Il a souligné que Sundowns, numéro deux sur le continent, serait un adversaire très coriace, et que ces deux rencontres consécutives s'annonçaient « très serrées et très disputées ». Il a rappelé que les deux formations avaient à coeur de poursuivre l'aventure en Ligue des champions.

Le technicien français a insisté sur l'importance du public local, qu'il a qualifié de « 12e homme », et appelé ses joueurs à « faire le job » à domicile. Il a confié que ce qui l'inquiétait le plus était l'enchaînement de cette deuxième finale, mais il a assuré que son groupe resterait concentré sur l'essentiel.

Revenant sur la victoire historique face à Al Ahly, Beaumelle a expliqué avoir géré l'euphorie en savourant brièvement le succès - dans le vestiaire, puis dans l'avion du retour - avant de remettre immédiatement l'équipe au travail dès le lendemain. Il a justifié cette reprise rapide par la densité du calendrier : son équipe est toujours en course sur trois tableaux (demi-finale de la Ligue des champions, co-leader du championnat, Coupe de Tunisie). Selon lui, il n'y a « pas trop le temps de rester là-haut » et la seule façon de maintenir la confiance et la performance est de se remettre en question en permanence.

Sur le plan tactique, Beaumelle a noté que Sundowns aimait la possession du ballon et construisait patiemment ses attaques. Il a toutefois précisé que ce qui l'intéressait avant tout, c'était le résultat, la manière, et la conservation de l'ADN de son équipe : un bloc compact, une défense collective agressive, des transitions rapides, et un état d'esprit combatif. Il a affirmé que son staff et ses joueurs avaient préparé « tous les scénarios » possibles.

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Interrogé sur les statistiques défavorables avant le match contre Al Ahly, qu'ils ont finalement battu deux fois, Beaumelle a balayé les pronostics. Il a prédit que la rencontre face à Sundowns se jouerait « sur les détails » : premières relances, coups de pied arrêtés, justesse technique dans la surface, intensité dans les courses et concentration sur chaque duel.

Il a également évoqué les nombreux internationaux sud-africains présents dans l'effectif adverse (Mudau, Modiba, Mokoena, etc.), soulignant leurs automatismes et leur expérience commune. Il a toutefois rappelé que son propre groupe comptait aussi des joueurs de qualité, dont certains iront à la coupe du monde, et que l'Espérance avait les moyens de poser des problèmes à son adversaire.

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