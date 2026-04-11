Afrique du Nord: Tennis de table - Championnats d'Afrique du Nord - À la mesure des moyens

Les Championnats d'Afrique du Nord de tennis de table, à Benghazi (du 7 au 9 avril ), qui ont réuni les équipes de Tunisie, de Libye, d'Égypte, d'Algérie et du Maroc, ont été le plus souvent un duel tuniso-égyptien. Cela n'a pas été une surprise, le tennis de table a de nombreux adeptes et le niveau est assez relevé. Il faudrait reconnaître que les moyens dont disposent les champions nord-africains sont sans commune mesure avec ceux de leurs adversaires potentiels. Les Egyptiens participent à un plus grand nombre de tournois internationaux et sont en fin de compte à jour.

L'équipe nationale tunisienne, hommes et dames, a conclu cette participation aux Championnats d'Afrique du Nord avec une médaille de bronze en simple messieurs, remportée par Wassim Essid. Elle a également décroché la deuxième place et la médaille d'argent par équipes dames, ainsi que la troisième place et la médaille de bronze par équipes messieurs.

Lors de la dernière journée, le jeune Wassim Essid a remporté la médaille de bronze après sa défaite en demi-finale face à Helmy Mahmoud (4-2). Il avait auparavant battu son compatriote Boubaker Bouras en quarts de finale. En simple dames, tous les quarts de finale tuniso-égyptiens ont été remportés par les Égyptiennes. La Tunisienne Abir Haj Saleh a été battue par l'Égyptienne Mariam El-Hodaiby sur le score de 4-0.

Ela Saidi a été battue par l'Égyptienne Farida Badawi sur le même score. La Tunisienne Fadwa Garsi a été vaincue par Yousra Helmy au terme d'un match palpitant (4-3). A l'issue de ce tournoi, la jeune espoir tunisienne Ela Saidi a remporté le prix du fair-play. L'équipe nationale tunisienne a participé à ce tournoi avec huit joueurs (quatre dames et quatre hommes) et s'est qualifiée pour le Championnat d'Afrique qui se tiendra au Maroc du 11 au 18 octobre 2026.

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Équipe féminine tunisienne : Ela Saidi, Abir Haj Saleh, Fadwa Garsi, Maram Zaghlami

Équipe masculine tunisienne : Wassim Essid, Amir Essid, Youssef Aidli, Boubaker Bouras