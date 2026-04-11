Tunisie: Monastir - Une tortue caouanne sauvée in extremis en mer

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une tortue marine de l'espèce caouanne (Caretta caretta) a été sauvée samedi 11 avril 2026 dans le golfe de Monastir avant d'être transférée vers un centre spécialisé pour recevoir des soins.

L'animal, retrouvé avec un hameçon de pêche avalé, a été secouru par deux pêcheurs, le capitaine Monji Ramadan et le capitaine Ahmed Ramadan, qui ont ensuite alerté l'association environnementale Notre Grand Bleu. La tortue a été baptisée « Rayhan ».

Elle a été prise en charge et transférée au centre de soins des tortues marines relevant de l'Institut national des sciences et technologies de la mer, où elle bénéficie actuellement des traitements nécessaires à son rétablissement.

Dans un communiqué, l'association a salué l'intervention rapide des pêcheurs et leur engagement en faveur de la protection du milieu marin, tout en réitérant son appel à la vigilance. Elle invite toute personne découvrant une tortue marine, vivante ou morte, à contacter immédiatement ses équipes afin d'assurer une prise en charge adaptée.

L'organisation a également rendu hommage aux pêcheurs et acteurs du secteur maritime qui contribuent régulièrement aux efforts de préservation de la biodiversité marine en Tunisie.

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