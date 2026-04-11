Tunisie: Le taux de refus de visas pour la France recule à 18 %

Le taux de refus de visas Schengen pour les demandeurs tunisiens a reculé à 18 %, contre 28,5 % en 2022, a annoncé samedi 11 avril 2026 le consul général de France à Tunis, Dominique Mas.

Ce recul de plus de 10 points intervient depuis sa prise de fonction et s'accompagne, selon lui, d'une amélioration globale de la gestion des demandes et de la qualité des dossiers soumis.

S'exprimant en marge de l'ouverture de la 4e édition du Forum de la mobilité et des études en France, le diplomate a indiqué que la France demeure "la première porte d'entrée vers l'espace Schengen" pour les Tunisiens, ainsi qu'une destination majeure pour les études supérieures en Europe.

Il a également souligné que l'amélioration de l'organisation des services consulaires et la montée en qualité des dossiers déposés ont eu un impact direct sur les taux d'acceptation.

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Sur le plan statistique, les services consulaires français à Tunis ont délivré 116 000 visas au cours de l'année écoulée, soit une hausse d'environ 10 %. Parallèlement, près de 143 000 demandes ont été traitées, avec une progression du nombre de dossiers déposés estimée entre 5 et 6 %.

Selon le consul général, cette dynamique positive s'explique notamment par la meilleure qualité des dossiers présentés par les demandeurs tunisiens, ainsi que par le renforcement des effectifs consulaires, ayant permis d'accélérer le traitement des demandes.

Il a enfin estimé que cette amélioration constitue un encouragement à poursuivre les efforts visant à faciliter la mobilité, notamment pour les étudiants, les compétences et les voyageurs tunisiens.