Tunisie: L'État et le secteur privé en concertation pour améliorer l'attractivité économique

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présidé les 8 et 10 avril 2026 une série de réunions consacrées à l'amélioration du climat d'investissement en Tunisie, réunissant plusieurs organisations patronales et représentants du secteur privé.

Ces rencontres ont rassemblé notamment l'UTICA, la CONECT ainsi que des membres du Conseil des chambres mixtes, en présence de hauts responsables du ministère, du directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur et du responsable chargé de la gestion de l'Instance tunisienne de l'investissement (TIA).

Dès l'ouverture des travaux, Samir Abdelhafidh a souligné que ces réunions s'inscrivent dans une démarche visant à renforcer le dialogue entre les secteurs public et privé, mettant en avant le rôle déterminant de l'investissement, qu'il soit national ou étranger, en tant que moteur de croissance, de développement économique et de création d'emplois.

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Le ministre a aussi précisé que ces échanges ont pour objectif de recueillir les préoccupations des opérateurs économiques et leurs propositions de réformes, dans le but de dynamiser l'activité économique, de consolider la confiance et de renforcer l'attractivité et la compétitivité de la Tunisie, dans un contexte international marqué par de fortes mutations.

Les participants ont, de leur côté, formulé plusieurs recommandations pour améliorer l'environnement des affaires, notamment à travers la révision du cadre législatif et réglementaire, la stabilisation des textes en vigueur et l'amélioration de l'efficacité des structures publiques. Ils ont également insisté sur la nécessité de simplifier les procédures administratives, de généraliser la digitalisation, de faciliter l'accès au financement, d'alléger la pression fiscale et d'assouplir les règles de change pour les entreprises.

Les discussions ont également porté sur l'importance de renforcer les infrastructures logistiques, d'accélérer le règlement des problématiques foncières et de moderniser les équipements, tout en développant les systèmes de production afin de soutenir le développement régional.

À l'issue de ces réunions, les participants ont salué cette initiative et exprimé leur disposition à intensifier leur collaboration avec les autorités publiques afin de contribuer à la relance de l'investissement et au renforcement du développement économique et social du pays, dans un climat de confiance mutuelle.