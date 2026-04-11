Tunisiens au Portugal - Visas et titres de séjour au coeur d'une réunion de haut niveau

Les questions liées aux visas et à la résidence des Tunisiens au Portugal ont été au centre d'une réunion tenue le vendredi 10 avril 2026 entre l'ambassadeur de Tunisie à Lisbonne, Naoufel Hdia, et António Albuquerque Moniz, directeur général des Affaires consulaires et des Communautés portugaises au ministère portugais des Affaires étrangères.

Selon un communiqué publié samedi par l'ambassade de Tunisie au Portugal, cette rencontre a permis d'examiner les conditions d'acceptation et de traitement des demandes de visas et de titres de séjour introduites par les ressortissants tunisiens au Portugal.

Les échanges ont également porté sur les mécanismes de coopération consulaire entre les deux pays, dans un contexte marqué par une augmentation des demandes liées à la mobilité et à l'installation des Tunisiens à l'étranger.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coordination entre les autorités tunisiennes et portugaises en matière de services consulaires, notamment en vue d'améliorer la qualité de traitement des dossiers et de répondre plus efficacement aux attentes des ressortissants tunisiens établis ou souhaitant s'installer au Portugal.

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Les deux parties ont, à cette occasion, souligné l'importance de poursuivre le dialogue et la concertation afin de consolider la coopération bilatérale dans le domaine consulaire et de faciliter les démarches administratives pour les citoyens concernés.