Afrique: Classement Skytrax 2026 - La Tunisie absente et seulement deux aéroports africains dans le Top 100 mondial

Le classement World Airport Awards 2026, publié par Skytrax, consacre une nouvelle fois les aéroports asiatiques comme référence mondiale en matière d'expérience passager, tout en confirmant la non-présence de la Tunisie dans le Top 100 mondial et une représentation très limitée de l'Afrique.

Établi à partir d'une enquête internationale de satisfaction menée auprès de millions de passagers de plus de 100 nationalités, ce classement évalue l'expérience globale dans les aéroports, en se basant sur des critères tels que la qualité des services, la fluidité des parcours, la propreté, les infrastructures, la signalisation et l'efficacité des procédures.

Contrairement aux classements basés uniquement sur le trafic aérien, Skytrax s'appuie sur une évaluation qualitative de l'expérience voyageur. Les passagers notent l'ensemble de leur parcours, depuis l'enregistrement jusqu'à l'embarquement, en passant par les contrôles de sécurité, les services commerciaux et le confort général.

Cette approche explique pourquoi certains grands hubs mondiaux en volume ne figurent pas parmi les mieux classés, tandis que des aéroports réputés pour leur efficacité et leur confort dominent le classement.

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Un Top 10 dominé par l'Asie

Le classement 2026 confirme la domination des aéroports asiatiques :

1- Singapore Changi (Singapour)

2- Seoul Incheon (Corée du Sud)

3- Tokyo Haneda (Japon)

4- Hong Kong International Airport (Hong Kong)

5- Tokyo Narita (Japon)

6- Paris Charles de Gaulle (France)

7- Rome Fiumicino (Italie)

8- Istanbul Airport (Turquie)

9- Munich Airport (Allemagne)

10- Vancouver International Airport (Canada)

L'Asie occupe ainsi cinq places dans le Top 10, confirmant sa position dominante dans la qualité de l'expérience aéroportuaire mondiale.

Une présence africaine très limitée

L'Afrique reste faiblement représentée dans le classement 2026, avec seulement deux aéroports présents dans le Top 100 mondial : Cape Town International Airport (74e) et Johannesburg OR Tambo International Airport (84e)

Aucun aéroport d'Afrique du Nord (notamment en Tunisie, au Maroc, en Algérie ou en Égypte) ne figure dans cette édition.

Cette situation illustre un écart persistant entre les différentes régions du monde en matière de qualité perçue des infrastructures et des services aéroportuaires.

Comme c'est déjà cité, la Tunisie est absente de cette édition 2026 et l'aéroport international de Tunis-Carthage, principal hub du pays, ne figure pas dans le classement Skytrax.

Cette absence intervient dans un contexte de forte concurrence internationale, où les critères de confort, de modernisation et de qualité de service jouent un rôle déterminant dans l'évaluation des plateformes aéroportuaires.

Un classement révélateur des écarts mondiaux

Il est à noter que le Skytrax 2026 met en évidence une tendance structurelle : les meilleurs aéroports du monde ne sont pas uniquement ceux qui enregistrent les plus forts volumes de trafic, mais ceux qui offrent la meilleure expérience passager globale.

La domination asiatique, la présence solide de certains hubs européens et nord-américains, ainsi que la faible représentation africaine et l'absence de la Tunisie et de l'Afrique du Nord, illustrent des disparités persistantes en matière d'investissement et de qualité de service.

Ceci pour dire que le classement Skytrax 2026 confirme la suprématie des aéroports asiatiques et met en lumière un déséquilibre géographique important.

L'Afrique reste marginalement représentée avec seulement deux entrées, tandis que la Tunisie et l'ensemble de l'Afrique du Nord sont absents du Top 100 mondial, un signal révélateur des défis de compétitivité et de modernisation dans la région.