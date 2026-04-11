Tunisie: L'Allemagne annonce plus de 15 nouveaux investissements

L'Allemagne prévoit de renforcer significativement sa présence économique en Tunisie avec le lancement de plus de 15 nouveaux investissements, a annoncé la responsable des programmes de coopération allemande et des affaires économiques à l'ambassade d'Allemagne, Jacqueline Groth. Ces projets devraient contribuer à dynamiser l'emploi au sein des entreprises allemandes déjà implantées dans le pays.

S'exprimant sur les perspectives de coopération économique, la responsable a mis en avant les atouts du marché tunisien, notamment la qualité de ses ressources humaines et le niveau de compétence de sa main-d'oeuvre, considérés comme des facteurs clés d'attractivité pour les investisseurs étrangers.

Un cap stratégique sur les industries électroniques

Jacqueline Groth a également salué la signature du Pacte de compétitivité des industries électroniques à l'horizon 2030, estimant qu'il traduit la volonté des autorités tunisiennes de positionner le pays comme un pôle régional de référence dans ce secteur stratégique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce pacte vise à renforcer la compétitivité du secteur électronique, à accroître sa valeur ajoutée et à améliorer sa productivité, tout en consolidant le partenariat entre les secteurs public et privé.

Pour rappel, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a lancé, depuis février 2025, une approche participative pour élaborer ce pacte. Celle-ci s'est appuyée sur une série d'ateliers, de consultations et de concertations impliquant plusieurs départements ministériels et structures publiques, ainsi que des acteurs clés du secteur, notamment le cluster ELENTICA et l'organisation patronale UTICA.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Partenariats pour l'emploi et le soutien aux petites et moyennes entreprises - Travail décent pour une transition socialement équitable", mené en coopération avec le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en oeuvre par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

À travers ce programme, l'Allemagne ambitionne de soutenir la transformation économique de la Tunisie, en favorisant l'investissement, l'innovation et la création d'emplois, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée comme les industries électroniques.