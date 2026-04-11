Cote d'Ivoire: Éducation nationale - 1 200 enseignants de sciences sur le terrain dès lundi, le gouvernement accélère la riposte au déficit

Le compte à rebours est terminé. Après deux semaines intensives de formation, les premiers enseignants contractuels en mathématiques et sciences physiques sont prêts à rejoindre leurs salles de classe. Ce samedi 11 avril 2026, au Lycée Technique et Professionnel d'Ebimpé, le ministre de l'Éducation nationale, N'Guessan Koffi, a donné le ton : dès ce lundi 13 avril, 1 212 enseignants seront déployés sur toute l'étendue du territoire national.

Dans le détail, 1 021 professeurs de collèges sur 1 082 admis (61 absents) et 191 professeurs de lycées sur 214 admis (23 absents) ont été formés aux fondamentaux pédagogiques. Une réponse concrète à la pénurie persistante d'enseignants de sciences dans les établissements secondaires.

Face à ces nouveaux visages de l'enseignement, le ministre n'a pas caché sa satisfaction, tout en saluant l'engagement des plus hautes autorités du pays. Il a notamment exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné et au Premier ministre Robert Beugré Mambé, pour leur soutien déterminant à cette opération d'envergure. Une initiative qui, selon lui, s'inscrit dans une dynamique de renforcement durable du système éducatif ivoirien.

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Mais au-delà du déploiement immédiat, c'est une perspective d'avenir qui se dessine pour ces jeunes recrues. « Des discussions sont engagées afin qu'au terme de deux années d'évaluation, ces enseignants puissent être intégrés à la Fonction publique », a annoncé le ministre, laissant entrevoir une stabilisation progressive de leur statut.

Sur le plan social, des mesures d'accompagnement ont été mises en place pour faciliter leur prise de fonction. Au nom du ministre, le Directeur des Ressources humaines, Ouattara Drissa, a détaillé les avantages accordés : une prime d'installation de 75 000 F CFA, un salaire mensuel de 150 000 F CFA pour les professeurs de collèges et 175 000 F CFA pour ceux des lycées, sans oublier des facilités d'hébergement.

À cette première vague s'ajoute une cohorte supplémentaire de 500 enseignants issus du Centre d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) de Yamoussoukro, également attendus sur le terrain dès lundi.

Avec ce déploiement massif, le gouvernement ivoirien affiche clairement son ambition : réduire le déficit en enseignants scientifiques et améliorer la qualité de l'enseignement dans les collèges et lycées. Une étape décisive qui pourrait marquer un tournant pour l'école ivoirienne, longtemps confrontée à un manque criant de professeurs dans les disciplines clés.