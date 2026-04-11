Cote d'Ivoire: Petroci - Moussa Dosso prend les commandes pour impulser une nouvelle dynamique pétrolière

Un nouveau chapitre s'ouvre à la tête de la Société nationale d'opérations pétrolières de Côte d'Ivoire (Petroci).

À l'issue du mandat de Joachim Beugré, en poste depuis 2019, le Président de la République, Alassane Ouattara, a porté son choix sur Moussa Dosso pour assurer la présidence du Conseil d'administration (PCA) du groupe public pétrolier.

Âgé de 70 ans, Moussa Dosso, ancien ministre-gouverneur du Woroba, doit officiellement prendre fonction dans les prochains jours, dans un contexte marqué par une accélération des activités pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire. Sa nomination intervient à un moment stratégique pour Petroci, engagé dans la mise en oeuvre de son ambitieux plan 2024-2028.

Expert-comptable de formation, le nouveau PCA dispose d'un riche parcours au sommet de l'État. Entre 2003 et 2017, il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels, notamment au Commerce, à l'Industrie, à l'Enseignement et à l'Emploi. En 2017, il a également représenté la Côte d'Ivoire en tant qu'administrateur auprès de la Banque africaine de développement, renforçant ainsi son expérience des enjeux économiques et financiers à l'échelle continentale.

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Moussa Dosso n'est pas un inconnu dans l'univers de Petroci. En 2015, il avait déjà joué un rôle déterminant en tant que négociateur principal lors d'un mouvement social opposant les syndicats à la direction de l'entreprise, contribuant à l'apaisement des tensions.

À la tête du Conseil d'administration, il aura pour mission de piloter la stratégie de transformation du groupe, notamment son ambition de devenir opérateur sur les blocs pétroliers CI-523 et CI-525. Petroci poursuit également le développement de plusieurs gisements offshore en partenariat avec le groupe italien Eni, tout en nourrissant des ambitions d'expansion à l'international, notamment au Sultanat d'Oman.

Sur le plan opérationnel, la direction générale reste assurée depuis juillet 2023 par Fatoumata Sanogo, ancienne cadre de TotalEnergies, sous la conduite de laquelle l'entreprise enregistre des performances encourageantes.

En effet, lors de son dernier conseil d'administration tenu le 8 avril, Petroci a annoncé un résultat net en hausse, atteignant 34,5 milliards de F CFA, contre 32,4 milliards l'année précédente. Une progression qui témoigne de la vitalité du secteur et des perspectives prometteuses pour la compagnie nationale.

Avec cette nomination, les autorités ivoiriennes misent sur l'expérience et la vision stratégique de Moussa Dosso pour consolider les acquis et positionner davantage Petroci comme un acteur majeur de l'industrie pétrolière en Afrique de l'Ouest.