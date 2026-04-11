Cote d'Ivoire: Télécommunications - Un leadership consolidé grâce à des avancées technologiques majeures

L'entreprise de téléphonie mobile Mtn Côte d'Ivoire a tenu, dans un complexe hôtelier de la place, une conférence de presse, le jeudi 9 avril 2026, visant à présenter ses avancées et innovations technologiques, à court et à long terme.

Portée par une stratégie d'investissement ambitieuse et une approche centrée sur l'expérience client, l'entreprise a enregistré des progrès en matière de connectivité, d'innovation technologique et de services digitaux, en réponse à une demande en constante croissance.

Selon les statistiques communiquées lors de cette rencontre, l'opérateur a franchi un cap historique en 2025 en dépassant les 300 millions de clients. Il affiche également un taux de couverture en haut débit atteignant 92,2 %, avec plus de 6 500 localités connectées à travers le pays.

La société est désormais portée par une ambition claire : contribuer activement à la transformation numérique du continent et accompagner les gouvernements dans la modernisation de leurs économies.

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L'opérateur prévoit, selon son président-directeur général, Ralph Mupita, d'investir près de 320 millions de dollars, destinés à renforcer durablement les infrastructures numériques du pays.

La directrice générale, Mitwa Ng'ambi, a, pour sa part, indiqué que ces performances reposent sur « des investissements continus dans le réseau et l'amélioration de l'expérience client ».

Au-delà des performances techniques, l'opérateur entend poursuivre ses efforts en faveur de l'inclusion numérique.

Dans un contexte marqué par une digitalisation accélérée de l'économie, l'entreprise s'inscrit ainsi dans une dynamique durable de modernisation des infrastructures et d'élargissement de l'accès aux services numériques.