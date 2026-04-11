Cote d'Ivoire: Éducation et santé - Des enfants en immersion dans le milieu hospitalier à Cocody

Le Club des Mums a organisé, le 10 avril 2026, à Cocody, une visite pédagogique au sein d'un centre hospitalier à l'attention des enfants âgés de 5 à 9 ans. Cette initiative avait pour objectif de leur faire découvrir les différents métiers du domaine médical à travers une immersion ludique et éducative.

Au cours de cette journée, les enfants ont pu découvrir plusieurs services, notamment la radiologie, la pédiatrie et le laboratoire. Encadrés par le personnel médical, ils ont également bénéficié d'un mini cours leur permettant de reconnaître certains instruments médicaux et d'en comprendre l'utilité.

Selon la responsable de la structure, Coralie Koré, cette activité vise avant tout à éveiller des vocations : « Nous espérons que cette expérience sera inoubliable pour ces enfants. »

La directrice d'exploitation du centre médical, Juliana Beaud Raad, a, pour sa part, souligné l'importance d'une telle initiative : « Elle offre aux enfants l'opportunité de découvrir, de manière ludique, le monde de la santé et de comprendre l'importance de la prévention », tout en souhaitant que cette expérience suscite leur curiosité et fasse naître de futurs médecins.

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Le docteur Laeticia Abla a, quant à elle, animé des séances pratiques durant lesquelles les enfants ont pu s'exercer à prendre des constantes médicales sur des peluches.

Une activité interactive très appréciée, qui leur a permis de se mettre dans la peau de petits soignants. Elle a également encouragé les enfants à être assidus et attentifs à l'école afin de devenir les élites de demain.