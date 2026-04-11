Cote d'Ivoire: Adzopé en liesse - Plus de 40 000 voix unies pour saluer l'action du Président Ouattara

La ville d'Adzopé était au rythme d'une mobilisation exceptionnelle ce samedi 11 avril 2026, marquée par la présence de plus de 40 000 personnes, selon les organisateurs, venues des régions de l'Agnéby-Tiassa et de La Mé.

Dans une atmosphère de ferveur et de fierté, les populations ont exprimé, d'une seule voix, leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara.

Au coeur de ce grand rassemblement populaire, un message clair : dire « Nassê, Nansin, Merci » au chef de l'État pour les actions engagées en faveur du développement des régions et pour la confiance accordée aux cadres locaux. Cette démonstration de soutien massif traduit l'adhésion des populations à la vision de progrès et de stabilité portée au sommet de l'État.

Venues de diverses localités, les délégations ont convergé vers Adzopé dans une ambiance festive, ponctuée de chants, de danses et de messages d'unité. Jeunes, femmes, leaders communautaires et cadres ont tous répondu présents, témoignant de leur engagement à accompagner les efforts de développement en cours.

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Au-delà de l'aspect symbolique, cette mobilisation met en lumière la dynamique de cohésion sociale et de solidarité entre les peuples de l'Agnéby-Tiassa et de La Mé. Elle illustre également leur volonté commune de participer activement à la construction d'une Côte d'Ivoire forte et prospère.

Les initiateurs de cette rencontre ont salué la discipline et l'engagement des participants, qualifiant cette journée d'« historique ». Pour eux, cette démonstration de force et d'unité constitue un signal fort, témoignant de la confiance renouvelée des populations envers les autorités.

En rassemblant ainsi des milliers de citoyens autour d'un idéal commun, Adzopé confirme son rôle de carrefour de mobilisation et d'expression populaire. Une journée mémorable qui restera gravée dans les esprits comme un symbole d'unité, de reconnaissance et d'espérance pour l'avenir.