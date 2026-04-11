Cote d'Ivoire: Jules Arthur Bado - Une figure majeure des Arts martiaux ivoiriens et un maître hors norme

Jules Arthur Bado reste, dans la mémoire collective, l'une des figures les plus marquantes du milieu des arts martiaux en Côte d'Ivoire. Fondateur du Yang System, il s'est imposé non seulement comme un combattant redoutable, mais aussi comme un innovateur et un éducateur engagé au service de la jeunesse.

Issu d'un parcours atypique, Jules Arthur Bado s'est d'abord illustré par sa bravoure dans les combats réels, où il n'hésitait pas à affronter des adversaires réputés plus forts ou plus expérimentés. Cette expérience du terrain a façonné un pratiquant aguerri, animé par un sens aigu de la justice et une volonté de protéger les plus faibles.

Par la suite, il s'est formé dans plusieurs disciplines martiales, notamment le Viet Vo Dao, le Kwan Ki Do et le Taekwondo, tout en s'ouvrant à d'autres styles comme le Shotokan, le Nanbudo, le Wado-ryu ou encore le Shito-ryu. Encadré par des maîtres tels que Maître Akpa Patrick et Maître Achana Willy, il a progressivement développé une approche personnelle des arts martiaux, mêlant rigueur technique et créativité.

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C'est dans cette dynamique qu'il fonde le Yang System, un concept qui dépasse le simple cadre sportif pour devenir une véritable philosophie de vie. Jules Arthur Bado y introduit une dimension artistique, notamment à travers des enchaînements chorégraphiques, des déplacements innovants et des figures aériennes spectaculaires. Sa maîtrise des techniques acrobatiques lui valait une réputation exceptionnelle : il était souvent décrit comme « planant dans les airs », impressionnant aussi bien les pratiquants africains que des experts asiatiques.

Sur le plan du combat, il était reconnu pour la puissance, la rapidité et la précision de ses coups. Sa capacité à neutraliser des adversaires physiquement imposants renforçait son image de combattant d'élite. Mais au-delà de ses performances, c'est son engagement moral qui a profondément marqué les esprits. Refusant l'injustice, il intervenait souvent pour défendre les plus vulnérables, devenant ainsi une figure respectée, voire redoutée dans certains milieux.

Dans le quotidien, Jules Arthur Bado était perçu comme un homme accessible, chaleureux et profondément humain. Mais face à la menace ou à l'injustice, il révélait une autre facette : celle d'un guerrier déterminé, prêt à agir sans hésitation. Cette dualité a contribué à forger son aura.

Dans le milieu des arts martiaux ivoiriens, il était considéré comme un pionnier et un maître charismatique, ayant contribué à élever le niveau technique et à inspirer toute une génération. Son influence dépasse encore aujourd'hui le cadre sportif, notamment à travers son action en faveur de la jeunesse et les valeurs qu'il a transmises.

En somme, Jules Arthur Bado qui s'est définitivement endormi un 11 avril, il y a 12ans, n'était pas seulement un pratiquant d'arts martiaux : il était un bâtisseur, un modèle et une source d'inspiration dont l'héritage continue de marquer les esprits en Côte d'Ivoire et au-delà.