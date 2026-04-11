Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - Plus de 100 étudiants en BTP reçoivent leurs diplômes de fin de formation

Ils sont plus de 100 étudiants issus des filières du bâtiment, des travaux publics, de la spécialité de géomètre, des mines, de la géologie et du pétrole, de l'urbanisme et des techniques urbanistiques, au titre de l'année académique 2024-2025, ayant reçu leurs diplômes de fin de formation.

C'était en présence des parents et proches que ces étudiants, arborant fièrement leurs toges, ont reçu leurs sésames. La cérémonie solennelle de graduation et d'excellence a été organisée par l'Esbtp, leur établissement, le samedi 11 avril 2026, à la Bibliothèque nationale, au Plateau (Abidjan).

La formation dure deux ans pour le Bts, trois ans pour la licence et cinq ans pour le cycle ingénieur.

Parmi ces étudiants célébrés, trois du Bts et deux de la licence se sont illustrés en remportant la 5e édition du Prix d'excellence organisé par l'établissement. À eux s'ajoutent trois inspecteurs de filières, considérés comme les meilleurs de l'année 2025. Bénéficiant d'une enveloppe d'un montant allant de 100 000 à 350 000 Fcfa, chacun des huit lauréats a reçu un trophée ainsi qu'un diplôme reconnaissant son mérite.

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Le président de la Commission du Prix d'excellence de l'année 2025, N'Guessan Yao Mermoz, a souligné que les étudiants lauréats ont été sélectionnés selon leur abnégation au travail, leur assiduité, leur discipline, leur moyenne de passage en classe supérieure ainsi que leur moyenne annuelle ou de soutenance.

Quant aux trois inspecteurs, ils ont été distingués pour leur rigueur, leur sens de l'organisation, leur dévouement au travail et, particulièrement, leur disponibilité.

À travers cette célébration de l'excellence, Dr M'Bra Kouadio Sévérin, cogérant de l'établissement, indique qu'il s'agit de faire comprendre aux apprenants qu'ils doivent, durant tout leur cursus, avoir le souci de toujours travailler le mieux possible. « Et, lorsqu'ils seront dans la vie active, qu'ils maintiennent toujours le flambeau », a-t-il souligné.