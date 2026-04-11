Cote d'Ivoire: Cinéma sportif - Le documentaire « La Côte d'Ivoire construit sa CAN » doublement sacré au FICTS 2026

Réalisé par O. Assi et produit par la société Incrust', le film documentaire ivoirien a remporté le prix du meilleur film ainsi que la prestigieuse Guirlande d'honneur au Beausoleil Côte d'Azur Sport Film Festival - Ficts 2026, le jeudi 9 avril, en France. Une consécration qui rejaillit sur la Côte d'Ivoire et l'Office national des sports (Ons).

Consécration historique pour le cinéma sportif ivoirien, deux autres étoiles sur le maillot... La Can 2023 continue de faire des heureux. Elle continue de faire parler d'elle à plus de 4 400 km d'ici.

Le documentaire « La Côte d'Ivoire construit sa Can », réalisé par le cinéaste O. Assi et produit par Incrust', a été doublement récompensé au Beausoleil Côte d'Azur Sport Film Festival - Ficts 2026, tenu du 7 au 9 avril à Nice, en France, en décrochant le prix du meilleur film, décerné au réalisateur, ainsi que la prestigieuse « Guirlande d'honneur », la plus haute distinction du festival.

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Attribuée par la Fédération internationale du cinéma sportif (Ficts), membre de la Commission Culture & Héritage du Comité international olympique (Cio), cette distinction récompense l'impact durable du projet sur le territoire ivoirien. Elle met en avant l'héritage laissé par la construction et la rénovation des infrastructures sportives, favorisant la pratique du sport ainsi que ses retombées culturelles et sociales.

« La force du film, c'est la mise en lumière des infrastructures sportives dont la Côte d'Ivoire s'est dotée. Nous avons pu construire une force collective nationale dans laquelle tous les Ivoiriens se sont retrouvés, après près de 20 ans de crise, pour célébrer le football. L'une des plus belles Can, en plus remportée par les Éléphants à domicile.

C'est surtout l'impact sociétal du film qui, je pense, a été l'élément déclencheur, mais aussi la réalisation et la qualité des infrastructures, sans oublier les aspects esthétiques et techniques du film », a affirmé le réalisateur Ohouot Assi (O. Assi), lors d'un échange téléphonique juste après le sacre.

Porté par une idée de Jean-Baptiste Kouassi, agent de l'Office national des sports (Ons), le film a contribué à cette reconnaissance internationale. Le prix a été remis à l'Ons, représenté par son secrétaire principal, Gbeh Binka, saluant ainsi la qualité du travail réalisé dans le cadre de la Can 2023, disputée du 13 janvier au 11 février 2024.

À travers 52 minutes d'images immersives, le documentaire retrace les défis techniques et humains relevés pour offrir à la Côte d'Ivoire l'une des compétitions les plus réussies du continent.

Sur la Côte d'Azur, la délégation ivoirienne a été chaleureusement félicitée par Gérard Spinelli, maire de Beausoleil et vice-président de la Communauté d'agglomération de la Riviera française (Carf), ainsi que par Philippe Manassero, président d'honneur du comité d'organisation.