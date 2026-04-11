Cote d'Ivoire: Finale BJ'Arts 2026 - La jeune peintre Kouakou N'Da-Boué Éléonore décroche le premier Prix

La jeune artiste peintre Kouakou N'Da-Boué Éléonore est la grande lauréate de l'édition 2026 des BJ'Arts. Elle devance le sculpteur Attobra Nianzou, classé deuxième, et le peintre Bakayoko Abou Rahim, qui obtient le troisième prix.

Placée sous le thème « Mémoire, corps et identité », cette édition a vu ses résultats officiellement annoncés en début de soirée, le vendredi 10 avril 2026, dans les locaux de la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou (Bjkd), sis à la Riviera 3.

Les trois premiers lauréats sont repartis avec des récompenses financières respectives de 3 000 000 Fcfa, offerts par NSIA Banque Côte d'Ivoire pour le premier prix ; 1 500 000 Fcfa, sponsorisés par la Fondation Richemont pour le deuxième ; et 500 000 Fcfa, attribués par Oasis Arts pour le troisième prix.

Sur les 200 candidats initialement inscrits, dix ont été retenus pour la phase finale, au terme de laquelle trois artistes ont été distingués. Les sept autres finalistes ont, quant à eux, reçu chacun un prix de consolation d'un montant de 100 000 Fcfa, offert par Côte d'Ivoire Tourisme, partenaire des BJ'Arts.

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Prenant la parole à cette occasion, Olga Djadji, présidente de la Fondation Bjkd, a rappelé l'objectif principal du concours : « Cette initiative est née d'une ambition claire : révéler de jeunes artistes plasticiens, les accompagner tout au long de leur parcours et leur offrir de réelles opportunités d'insertion dans le champ professionnel des arts plastiques. »

Elle a également souligné l'engouement croissant suscité par le concours au fil des éditions. « Pour cette quatrième édition, les BJ'Arts ont confirmé leur attractivité. Près de 200 candidatures ont été enregistrées cette année dans les disciplines du design, de la photographie, de la peinture et de la sculpture, témoignant de l'intérêt grandissant pour cette initiative », a-t-elle précisé.

Pour conclure, elle a réaffirmé l'engagement de la fondation et de ses partenaires en ces termes : « À travers cette édition, la Fondation Bjkd et ses partenaires renouvellent leur détermination à soutenir la création artistique et à contribuer au rayonnement des jeunes talents. »

La lauréate du premier prix, Kouakou N'Da-Boué Éléonore, est revenue sur la démarche artistique qui a guidé son oeuvre. Elle a affirmé qu'elle a travaillé sur les notions de traces et de lumière. Sa réflexion s'est appuyée sur l'utilisation du sachet appelé « sénophale » et sur l'acte de lien afin de laisser des empreintes.

« Ce sont ces traces que je m'approprie pour créer des formes, des ombres et des lumières. À travers mon tableau, je me présente avec mes cicatrices et mes douleurs, des douleurs qui participent à ma construction », a-t-elle expliqué face à la presse.