Cote d'Ivoire: Dédicace - Noël X. Ebony, l'ex-journaliste de Fraternité Matin immortalisé à travers l'ouvrage « Eboro » de Nuits Balnéaires

Nuits Balnéaires, artiste visuel pluridisciplinaire ivoirien, veut immortaliser l'ex-journaliste de Fraternité Matin, Noël X. Ebony, qui est par ailleurs son oncle. L'auteur a présenté, lors d'une dédicace, dans la nuit du 9 avril 2026, à la Fondation Donwahi, à Cocody II-Plateaux (Abidjan), l'oeuvre « Eboro », un condensé de plusieurs poèmes de Noël Ebony, tirés de ses recueils intitulés « Déjà vu » et « Quelque part », ainsi que de plusieurs photographies.

« À travers la figure de Noël X. Ebony, je veux vraiment célébrer cette idée, ce devoir de mémoire que nous avons tous, et cette nécessité de continuer à faire vivre nos ancêtres à travers le monde », a expliqué l'auteur.

Coéditée par l'Atelier EXB et la Fondation d'entreprise Hermès, « Eboro » se veut une oeuvre qui explore les questions transgénérationnelles. Pour les peuples N'zima et Agni-Bona de Côte d'Ivoire, le terme « Eboro » désigne d'ailleurs le lieu d'origine de l'humanité vers lequel l'immatériel retourne au terme de son existence.

Selon l'auteur, « Eboro » a été conçue dans le cadre du programme Latitudes de cette fondation d'entreprise, en partenariat avec la Fondation Henri Cartier-Bresson et l'International Center of Photography de New York.

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Ce programme l'a sélectionné en tant que deuxième lauréat de la création photographique. Il estime que les hommes sont, d'une certaine manière, des archives vivantes, celles des oncles, des grands-mères et des grands-pères.

De façon spécifique, Nuits Balnéaires entend remonter le fil des ancestralités, des ascendances, en utilisant une figure familiale pour trouver des réponses à certaines problématiques et à des blessures transgénérationnelles.

À travers cet ouvrage, il réalise son rêve de donner à ses ancêtres une forme matérielle. Pour y parvenir, il précise qu'il a bénéficié d'une opportunité, d'un encadrement et d'un cadre adéquat pour produire ce corpus d'oeuvres à une échelle internationale.

Il est bon de rappeler que Noël X. Ebony, à l'état civil Noël Essy Kouamé, dont la figure est mise en valeur, est originaire de Koun-Fao. Il est la personnalité ayant donné son nom au Prix Ebony, qui récompense les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire.

Il était surtout un journaliste critique du régime d'alors en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un poète, romancier et essayiste engagé.